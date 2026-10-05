32 yıllık kötü seriye son verilecek mi? Özbekistan yarın Güney Kore ile oynuyor

Yarın, 6 Ekim'de Özbekistan milli takımı, FIFA milli maç takvimi kapsamındaki önemli ve son hazırlık maçına çıkacak. Temsilcilerimiz, kıtanın en güçlü devlerinden biri olan Güney Kore milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Bu karşılaşma, sadece takımların mevcut durumunu test etmek için değil, aynı zamanda Özbek futbol tarihinin en uzun süredir devam eden olumsuz geleneklerinden birini kırmak açısından da büyük önem taşıyor. İki ülkenin ana takımları, tam 8 yıllık uzun bir aradan sonra yeşil sahada tekrar karşı karşıya geliyor.

16 maçlık tarih: Rakamlar ve tek tarihi galibiyet

Özbekistan ve Güney Kore milli takımları bugüne kadar uluslararası arenada toplam 16 kez karşı karşıya geldi. İkili maçların istatistikleri şu şekilde:

Güney Kore galibiyeti: 11 maç;

Beraberlikler: 4 maç;

Özbekistan galibiyeti: 1 maç;

Gol farkı: 14:34 (rakip lehine).

Milli takımımızın 'Asya Kaplanları'na karşı kazandığı tek galibiyet, 1994 yılındaki tarihi Asya Oyunları'na denk geliyor. O dönem Hiroşima'daki turnuvada temsilcilerimiz 1-0'lık skorla üstün gelmiş ve sonrasında altın madalyanın sahibi olmuştu. O günden bu yana, yani tam 32 yıldır Özbekistan milli takımı Korelileri mağlup edemiyor.

Son maç ve rövanş havası

Takımların birbirleriyle oynadığı son maç, Kasım 2018'de Avustralya'da düzenlenen hazırlık maçına denk geliyor. O karşılaşmada Güney Kore temsilcileri, takımımızın kalesine cevapsız 4 gol göndererek 4-0 galip gelmişti.

Sekiz yıl aradan sonra yenilenmiş, gençleşmiş ve uluslararası tecrübeye sahip bir nesille sahaya çıkan milli takımımız için bu maç, rövanş almak ve taraftarların 32 yıllık özlemini dindirmek adına en uygun fırsattır.

Maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

FIFA günleri kapsamındaki bu çetin hazırlık maçı 6 Ekim günü Taşkent saatiyle saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma, milli takımımızın teknik heyeti için kıta kupaları ve Dünya Kupası elemeleri öncesinde güçlerini bir kez daha test etmek adına önemli bir sınav görevi görecek.