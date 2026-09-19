Pikachu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda: Küçük kahraman yörüngedeki bilimsel görevde

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve The Pokemon Company International, uzayı popülerleştirmeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir ortak program duyurdu. Bu iş birliği kapsamında dünyaca ünlü Pikachu karakteri sadece Dünya'da değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da yer aldı. Bu girişimin, genç neslin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmada önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, bu proje 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası'na adanmıştır. Projenin merkezinde, Avrupa'nın uzay programları, güneş sisteminin incelenmesi ve astronotların yörüngedeki istasyonda günlük faaliyetleri hakkında bilgi veren geniş kapsamlı aile sergileri yer alacaktır.

Uzay araştırmalarını popülerleştirmek amacıyla Pikachu imajından aktif olarak yararlanılıyor. Özellikle, bu karakterin peluş oyuncak versiyonu, ESA astronotu Sophie Adenot ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş ve uzayda başarılı bir uçuş gerçekleştirmiştir.

Uzayda 67 gün

Kaynağa göre, küçük Pikachu yörüngede 11 Nisan ile 17 Haziran tarihleri arasında kaldı. Toplamda uzayda 67 gün geçirdi ve Dünya çevresinde yaklaşık 1040 tam tur attı. Bu benzersiz deneyim, uzay araştırmalarını popüler kültürle birleştirme yolunda ilginç bir adım olarak kabul ediliyor.

Bu girişim kapsamında sadece bilimsel-eğitici sergilerle sınırlı kalınmayıp, geniş kitleler için özel ürünler de sunulacak. Özellikle ESA ve Pokemon iş birliğiyle özel kıyafetler, çeşitli aksesuarlar ve koleksiyon ürünlerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Dijital dünyada entegrasyon

Programın dijital kısmı, popüler Pokemon GO oyununu da kapsıyor. Avrupa'daki müze ve sergileri ziyaret eden oyuncular, özel dijital içeriklere erişim imkanına sahip olacaklar. Bu kapsamda kullanıcılar, oyuna özel olarak eklenen «Astronot Pikachu» ile karşılaşma, eğlenceli baskınlar ve geçici araştırmalara katılma fırsatı bulacaklar.

Bu ortak programın, bilim ve eğlence endüstrisini birbirine bağlayarak, Avrupa'nın uzay araştırmalarındaki başarılarını geniş kitlelere, özellikle gençlere ulaştırmada etkili bir araç olması bekleniyor. Uzay ve popüler karakterlerin sentezi, gelecekte de benzer bilimsel-popüler projelerin devam etmesi için bir temel oluşturacaktır.