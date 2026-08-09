“Manchester City” Seul’de “Atlético”yu mağlup etti: Marmoush’tan duble

·74·Spor
“Manchester City” Seul’de “Atlético”yu mağlup etti: Marmoush’tan duble

Güney Kore’nin başkenti Seul’de sezonlar arası hazırlık kapsamında oynanan heyecanlı ve tempolu hazırlık maçında İngiltere’nin “Manchester City” kulübü, Madrid temsilcisi “Atlético”yu 3-1 mağlup ederek geri dönüş zaferi elde etti.

Milyonlarca Asyalı taraftarın izlediği mücadele, sürpriz gelişmeler ve gollerle dolu geçti.

Marmoush’tan geri dönüş ve Aït-Nouri’nin son sözü

Karşılaşmanın ilk yarısı Madrid ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. 43. dakikada Domingues, Oblak’ın takımını öne geçirdi: 0-1.

Ancak ikinci yarıda “City” oyunun kontrolünü eline aldı:

  • 57. ve 59. dakikalar: Omar Marmoush yalnızca iki dakika içinde duble yaparak “Manchester City”yi öne geçirdi.

  • 90. dakika: Maçın bitimine kısa süre kala Aït-Nouri rakip fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi.

Abdukodir Khusanov neden forma giymedi?

Özbek taraftarların yakından takip ettiği savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov bu önemli hazırlık maçında forma giymedi. Açıklamalara göre stoper, ailevi nedenlerle Seul’deki kadroya dahil edilmedi ve takıma daha sonra katılması bekleniyor.

Maçın künyesi

Hazırlık maçı

9 Ağustos | Seul (Güney Kore)

“Manchester City” — “Atlético” 3-1

Goller: Marmoush 57, 59, Aït-Nouri 90 — Domingues 43.

  • “Manchester City”: Donnarumma, Nunes, Reis, Dias, Gvardiol, Reijnders, Kovacic, Savinho, Foden, Semenyo, Marmoush.

  • “Atlético”: Oblak, Domingues, Le Normand, Gansco, Martínez, Jülmann, Vargas, Koke, Mendoza, Domingues, Lookman.

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Manchester CityAtlético MadridSeulOmar MarmoushAbdukodir Khusanov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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