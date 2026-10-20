Sürücüler 2023'te çöken köprüyü kullanmaya devam ediyor

Yunanistan'da sel felaketi sonucu çöken köprü hala onarılmadı. Buna rağmen sürücüler tehlikeli yapıdan geçmeye devam ediyor.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde bulunan Paleopirgos Köprüsü, 2023 yılında resmen çökmüş ilan edildi. Ancak aradan geçen yıllara rağmen yerel sürücüler köprüyü kullanmaktan vazgeçmedi. Köprünün bazı kısımlarının ciddi şekilde hasar görmesine ve orta kısmının neredeyse su seviyesine kadar eğilmesine rağmen, bazı sürücüler bu yolu kullanmayı sürdürüyor.

Eylül 2023'te 'Daniel' fırtınası Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye topraklarını etkisi altına almıştı. Şiddetli yağışlar ve tarihi boyuttaki seller binlerce insanın hayatına mal oldu ve milyarlarca dolarlık zarara yol açtı. Doğal afet, önemli altyapı tesislerine de büyük zarar verdi.

Özellikle Yunanistan'ın Tesalya bölgesi fırtınadan ciddi şekilde etkilendi. Şiddetli sel suları nedeniyle bölgedeki 79 köprü kullanılamaz hale geldi. Hasar gören yapılar arasında Paleopirgos Köprüsü de vardı. Su akışının şiddetli basıncına dayanamayan köprünün orta kısmı eğildi ve sonuçta yapı çöktü.

Köprü tehlikeli durumda olmasına rağmen sürücüler geçmeye devam ediyor

Paleopirgos Köprüsü, Tempi ve Agiya belediyelerindeki sahil yerleşimlerini birbirine bağlıyor. Bu nedenle yerel halk için önemli ulaşım yollarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bugün köprünün durumu endişe verici: ortası çökmüş durumda ve orta kısmı, aşağıda akan Pinios Nehri'nin suyuna sadece birkaç santimetre kalacak şekilde eğilmiş vaziyette.

Yapının bu hale gelmesi, güvenliğini ciddi şekilde şüpheye düşürüyor. Buna rağmen bazı sürücüler risk alarak köprüden geçmeye devam ediyor.

Resmi verilere göre Paleopirgos Köprüsü 2023 yılında çökmüş kabul ediliyor ve o tarihten beri trafiğe kapalı. Ancak ilginç olan, köprünün tamamen kapatılmamış ve onarım çalışmalarının yapılmamış olması. Bu nedenle güvenlik gerekçesiyle geçişin yasak olduğunu belirten işaretlere uymayan sürücüler, yapıyı kullanmaya devam edebiliyor.

Drone görüntüleri tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi

Larissanet Daily Newspaper tarafından drone ile çekilen videoda, bir Ford Ranger aracının hasarlı köprüden geçişi görülüyor. Görüntülerde aracın sanki karmaşık engelleri aşıyormuş gibi çok dikkatli hareket ederek sonunda köprünün bir tarafından diğer tarafına ulaştığı izlenebiliyor.

Yerel halk, birçok sürücünün bu tehlikeli yolu kullanmayı tercih ettiğini belirtiyor. Bunun temel nedeni, alternatif rotanın oldukça uzun olması. Çevre yolunu kullanmak, sürücülerden ek zaman ve yakıt harcamalarını talep ediyor. Bu yüzden bazı sürücüler uzun yolu seçmek yerine çöken köprüden geçmeyi tercih ediyor.

Ancak zaman ve yakıt tasarrufu isteği, hasarlı yapıyı kullanmanın getirdiği riskleri ortadan kaldırmıyor. Köprünün orta kısmının çökmüş olması ve yapısının ciddi zarar görmesi nedeniyle, oradan geçmek sürücüler için büyük bir risk teşkil ediyor.

Turistler de çöken köprüye yönlendiriliyor

Durumun bir diğer dikkat çekici yanı ise, yerel bilgilere göre bazı turistlere yol tarifi verilirken tam olarak bu köprüye doğru yönlendirilmeleri. Hedefe yaklaştıklarında uyarı levhalarını görüp geçişin yasak olduğunu anlıyorlar. Sonuç olarak turistler geri dönmek zorunda kalıyor veya tehlikeli köprüden geçme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Paleopirgos Köprüsü ile ilgili durum, doğal afetlerden sonra önemli altyapı tesislerini onarmanın ve güvenliği sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Resmen trafiğe kapalı olan ancak tamamen kapatılmayan ve onarılmayan yapının insanlar tarafından hala kullanılması sorunu daha da ciddileştiriyor.