724 bin dolarlık köprü açılış töreni sırasında neredeyse çöküyordu

Endonezya'da yeni inşa edilen asma köprünün açılış töreni beklenmedik bir olayla sonuçlanmak üzereydi.

Olay, Pangandaran bölgesindeki Margacinta köyünde meydana geldi. İnşasına yaklaşık 724 bin dolar harcanan "Pongpet" asma köprüsünün resmi açılışı sırasında tehlikeli bir durum yaşandı.

Törene yerel yetkililer, askerler ve diğer konuklar katıldı. Aynı anda onlarca kişi, yaklaşık 60 metre uzunluğundaki köprünün üzerine çıktı.

Bu sırada köprünün ana taşıyıcı halatı bağlandığı yerden çıktı ve yapı bir tarafa doğru aniden eğildi. Beklenmedik durum, köprü üzerindekiler arasında paniğe neden oldu.

İnsanlar hemen köprüden inmeye çalıştı. Acele sırasında birkaç kişi düşerek hafif yaralandı.

Belirtildiğine göre, köprünün ana taşıyıcı konstrüksiyonu zarar görmediği için yapı tamamen çökmedi.

Pahalıya mal olan köprünün henüz tam olarak hizmete girmeden böyle bir duruma düşmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.