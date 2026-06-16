Binance Avrupa Birliği'ndeki Faaliyet Lisansını Kaybedebilir

Dünya kripto piyasasında ve dijital varlıklar dünyasında ciddi endişelere ve büyük tartışmalara yol açan beklenmedik bir haber ortaya çıktı. Küresel ölçekteki en büyük ve en popüler kripto para borsası Binance, bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği topraklarındaki milyonlarca müşterisine resmi hizmet verme hakkını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. Saygın Reuters haber ajansının, duruma oldukça hakim güvenilir kaynaklara dayanarak yayınladığı açıklamaya göre, kripto devinin ilgili faaliyet lisansını almak için sunduğu resmi başvurunun Avrupa düzenleyicileri tarafından reddedilmesi bekleniyor.

MiCA Kuralları: Avrupa Dijital Piyasasında Yeni Düzenlemeler

Eski Kıta ekonomik bölgesinde kripto varlık döngüsünü düzenlemek amacıyla yürürlüğe giren Avrupa Birliği'nin yeni ve katı mevzuat gerekliliklerine göre, tüm kripto para şirketlerinin Avrupa'da faaliyetlerini yasal olarak sürdürebilmeleri için bu yılın Haziran ayı sonuna kadar MiCA (Markets in Crypto-Assets) olarak adlandırılan özel ve son derece kritik lisansı almaları zorunlu kılındı. Binance, bu gerekliliği yerine getirmek amacıyla Yunanistan piyasa denetim devlet düzenleyicisine ilgili belgelerini sunmuştu. Ancak Reuters kaynakları, özellikle Atina yetkililerinin bu başvuruyu reddedebileceğini belirtiyor. İlginç olan ise, ajansın böyle bir olumsuz kararın gerçek nedenlerinin ne olduğu konusunda açıklama yapmaması ve detayları paylaşmamasıdır.

Aşağıdaki özel ekonomik ve kripto piyasası analiz tablosu aracılığıyla Binance etrafındaki mevcut durumu ve tarafların resmi tutumlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Düzenleyici Yeni Mevzuat Lisans Alma Süresi Başvurunun Yapıldığı Devlet Kurumu Reuters Ajansı'nın İçeriden Bilgisi Denetim Organı ve Binance Borsasının Resmi Tutumu 🇪🇺 MiCA

(Avrupa Birliği'nin kripto varlıklara ilişkin yeni yönetmeliği) Haziran ayı sonuna kadar

(Kesin olarak belirlenmiş süre) Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu

(Atina resmi düzenleyicisi) Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği'ndeki müşterilere hizmet verme izni reddedilebilir • Yunanistan Komisyonu: Yorum yapmak istemedi.

• Binance Yönetimi: Başvurunun gerekliliklere uygun olduğunu ve resmi bir ret cevabı alınmadığını beyan etti.

Tarafların Çelişkisi: Kim Haklı?

Ortaya çıkan bu tartışmalı durumla ilgili olarak Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu, şu ana kadar medya kuruluşlarına herhangi bir resmi açıklama yapmayı veya yapısal bir tutum sergilemeyi kesinlikle reddetti. Bu durum, kulislerdeki şüphe ve zanları daha da güçlendiriyor.

Öte yandan, Binance platformu yönetimi bu endişe verici haberlere karşı hızla pozisyonunu açıkladı. Borsa temsilcileri, şirketin elindeki mevcut iç bilgilere göre Yunanistan hükümetinin başvuru inceleme sürecini çoktan başarıyla tamamladığını kesin bir dille vurguladı. Ayrıca belgelerin, MiCA lisansını almak için gereken tüm şart ve koşullara tamamen uygun bulunduğu belirtildi. Şirketin açıklamasında, "Yunanistan tarafından bunun aksine tarafımıza herhangi bir resmi uyarı veya bildirim ulaşmamıştır" denildi. Bu durum, kripto endüstrisinde sonbahara kadar büyük hukuki mücadelelerin devam edebileceğini göstermektedir.

Kripto Analistlerinin Görüşü: Avrupa piyasası, bu borsa için en stratejik ve kârlı bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. Eğer MiCA lisansı etrafındaki sorunlar gerçeğe dönüşür ve Binance Avrupa'dan ayrılmak zorunda kalırsa, bu durum dijital para kurlarına ve genel yatırımcı aktivitesine ciddi bir darbe vurabilir. Ancak Binance, yasal statüsünü korumak için tamamen hazır görünüyor.

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