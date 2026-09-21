Denizin altından da geçiyor: Çin'in 55 kilometrelik dev köprüsü (foto)

·6·Dünya
Denizin altından da geçiyor: Çin'in 55 kilometrelik dev köprüsü (foto)

Çin'in Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, deniz üzerine inşa edilmiş en büyük altyapı projelerinden biri olarak kabul edilir. Toplam 55 kilometre uzunluğundaki bu köprü-tünel sistemi; Hong Kong, Zhuhai ve Makao şehirlerini birbirine bağlar. Resmi verilere göre, dünyanın en uzun deniz geçişli köprü-tünel sistemidir.

Yapının toplam 55 kilometrelik uzunluğuna Hong Kong bağlantı yolu, 29,6 kilometre uzunluğundaki ana köprü ve Zhuhai bağlantı yolu dahildir. Hong Kong limanından Zhuhai ve Makao limanlarına kadar olan yaklaşık 42 kilometrelik yol, otomobille yaklaşık 40 dakikada katedilebilmektedir.

Köprünün en dikkat çekici özelliklerinden biri, bir kısmının denizin altından geçmesidir. Ana köprü sistemine 6,7 kilometre uzunluğunda bir su altı tüneli de dahildir. Tünel deniz tabanından geçirilmiş olup, en derin noktası deniz seviyesinin 46 metre altındadır.

Denizin ortasındaki yapay ada.'iy orolda joylashgan avtomobil yo‘li va tunnel kirishi.

Su altı tünelini köprüyle birleştirmek için iki yapay ada inşa edilmiştir. Tünel, 33 büyük su altı segmentinden oluşmakta olup, standart segmentlerin her biri 180 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe ve 11 metre yüksekliğe sahiptir. Ağırlıkları yaklaşık 80 bin tonu bulmaktadır.

Deniz üzerinden geçen uzun köprü, uzak adalar ve şehir manzarası.

Projenin ana köprü-tünel kısmı başlangıçta 38,1 milyar yuan olarak tahmin edilmişti. İnşaat sürecinde maliyetler artmış ve daha sonra ana köprü için onaylanan bütçe yaklaşık 48,1 milyar yuana ulaşmıştır. Toplam proje maliyeti ise nihayetinde yaklaşık 127 milyar yuan, yani 19,1 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.

Deniz üzerinden geçen çok şeritli eğri köprü ve yeşil tepeler.

Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü'nün inşasında karmaşık mühendislik çözümleri kullanılmıştır. Ana köprüsü, yapay adaları ve su altı tüneli, deniz yoluyla üç büyük bölgeyi birbirine bağlayan devasa bir ulaşım sistemi oluşturmaktadır.

Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü üzerindeki büyük kontrol noktası ve uzun yol.
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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