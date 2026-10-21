Finlandiya 1 milyon adet anti-personel mayını satın almayı planlıyor

·25·Dünya
Finlandiya 1 milyon adet anti-personel mayını satın almayı planlıyor

Finlandiya Silahlı Kuvvetleri, ülkedeki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle yerel üreticilerden 1 milyon adet anti-personel mayını satın almayı planlıyor. Satın alma işlemi için yaklaşık 100 milyon avro ayrılması öngörülüyor. Konuyla ilgili haberi Yle duyurdu.

Finlandiya ordusunun, mayınların ülke içinde üretimini sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Bu sürecin 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Albay Riku Mikkonen, ülkede bu tür silahları üretebilecek kapasitede yaklaşık altı şirket bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu plan, Finlandiya'nın anti-personel mayınlarını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından hayata geçiriliyor. Ülkenin bu uluslararası anlaşmadan çekilmesi 10 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Finlandiya hükümeti kararı, savunma ihtiyaçları ve değişen güvenlik koşullarıyla gerekçelendirdi.

Daha önce Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'yı ülke ve Avrupa güvenliği için uzun vadeli bir tehdit olarak nitelendirmişti.

Finlandiya, Ottawa Sözleşmesi'nden çekilme kararını Temmuz 2025'te resmen bildirmişti. Bu adımı Rusya ile sınır komşusu olan Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya da desteklemişti.

Ocak 2026'da Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen, anti-personel mayınlarını silahlı kuvvetlerin envanterine geri döndürme, üretimlerini başlatma ve askerleri bu silahların kullanımı konusunda eğitme planlarını açıklamıştı.

Finlandiyalı yetkililer, sözleşmeden çekilmenin ülkenin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

FinlandiyaOttawa SözleşmesiAnti-personel MayınıPetteri OrpoSavunma
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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