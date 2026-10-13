Finlandiya, doğu sınırındaki ilk engellerin ardından, Rusya ile sınır bölgelerinde kapsamlı savunma tahkimatları ve mühendislik yapıları inşa etme olasılığını değerlendiriyor. Yerel medya, özellikle Yle yayın kuruluşunun askeri çevrelerdeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Helsinki ihtiyaç duyulduğunda birkaç gün içinde sınır boyunca güçlü bir savunma hattı kurabilecek bir sistem oluşturdu.

Daha önce Polonya ve Baltık ülkeleri sınırda kalıcı sığınak ağları inşa etmeye başlamışken, Finlandiya kendine özgü stratejik bir yol izliyor.

Doğal arazi ve «yapboz» tipi tahkimatlar

Finlandiya Silahlı Kuvvetleri eski istihbarat şefi, emekli general Pekka Toveri ülkenin sınır savunmasındaki kendine has avantajlarını açıkladı:

Doğal koruma faktörü: «Finlandiya'da arazinin karmaşık yapısı ve iklim, saldırgan tarafa kıyasla savunan taraf için çok daha avantajlı. Fin topraklarında ilerlemek düşman için son derece zor bir görevdir», — diye vurguladı askeri uzman;

Ukrayna savaşından alınan dersler: Finlandiya savunma sistemi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sürekli geliştirilmiş olup, son taktikler Ukrayna'daki modern askeri harekat deneyimleri temelinde gözden geçirilmiştir;

Hızlı kurulumlu blok sistemi: Şu anda Fin tahkimatları ağırlıklı olarak önceden hazırlanmış modüler beton ve çelik yapılardan oluşmaktadır; bunlar belirlenen noktalarda bir «yapboz» gibi hızla monte edilmekte ve durum gerektirdiğinde kısa sürede tam bir savunma hattı oluşturmaktadır.

Baltık ülkeleri ve Polonya «Doğu Kalkanı» inşa ediyor

Finlandiya sınır savunmasını güçlendirirken, bölgedeki diğer NATO ülkeleri de aktif önlemler alıyor:

«Baltık savunma hattı»: Estonya, Letonya ve Litvanya sınır boyunca yüzlerce beton sığınak, mayın tarlası ve savunma engeli inşa etmeye başladı;

Polonya'nın «Doğu Kalkanı» programı: Varşova, Rusya ve Belarus sınırında devasa askeri-mühendislik engelleri inşa ediyor ve bu projeleri finanse etmek için Avrupa Birliği'nden ek fon talep ediyor.

Finlandiya hükümetinin sınır güvenliği konusunda aldığı bu hazırlık önlemleri, Kuzey Avrupa'daki güvenlik mimarisinin tamamen yeni ve sert bir askeri aşamaya geçtiğini gösteriyor.