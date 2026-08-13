40 yıllık arkadaşlar DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendi

·4·Dünya
40 yıllık arkadaşlar DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendi

Çocukluktan beri arkadaş olan iki kadın, DNA testi sayesinde aslında öz kardeş olduklarını öğrendi. Mina ve Minal yaklaşık 40 yıl önce Hindistan’daki bir yetimhaneden evlat edinilmiş ve Hollanda’da birbirlerinden 160 kilometre uzakta büyümüşlerdi. İkisi de yıllar boyunca biyolojik aileleri hakkında cevaplar aradı.

“Seni gördüğümde, eve dönmüş gibi hissediyorum,” dedi 43 yaşındaki Mina Geltink, kız kardeşiyle yaşadığı neşeli ve duygusal buluşmada.

Üç çocuk annesi Mina, yıllar boyunca kalbinde bir boşluk hissettiğini söyledi. “Sanki kayıp yapbozun bir parçası bulunmuş gibi,” dedi.

Önce arkadaş olarak tanıştılar

Mina ve Minal 1996 yılında evlat edinilen çocuklar için düzenlenen bir buluşmada tanıştı. Birbirlerine karşı açıklayamadıkları bir yakınlık hissettiler. Çevrelerindekiler iki kız arasındaki benzerliği fark etti; kızlar ise şakalaşarak birbirlerine “kız kardeşim” diye hitap etti.

İki kadın parkta akıllı telefonla gülümseyerek selfie çekiyor.

Daha sonra iletişimleri koptu ve 15 yıl boyunca birbirlerinden haber alamadılar.

40 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Nisan 2025’te yapılan MyHeritage DNA testi ise her şeyi değiştirdi. Sonuçlar, aralarında yüzde 100 akrabalık eşleşmesi olduğunu gösterdi.

Fransa’da eşi ve iki oğluyla yaşayan 44 yaşındaki Minal Tiyssen, DNA sonuçlarını aldığında ilk başta inanamadı. Daha sonra sosyal medya üzerinden Mina’yı buldu ve 30 yıl önce tanıştığı o kızın öz kız kardeşi olduğunu anladı.

Tiyssen, evlat edinildiği ailesinde sevgi gördüğünü, ancak biyolojik akrabaları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bu nedenle hayatı boyunca kendini biraz yalnız hissetti.

Artık yıllardır cevapsız kalan soruların yanıtı bulundu: Onlar çocuklukta tesadüfen tanışan arkadaşlar değil, öz kız kardeşlermiş.

Mina GeltinkMinal ThyssenHindistanHollandaMyHeritage
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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