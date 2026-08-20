Askeri uzman Rusya’nın «Poseidon» sistemini nasıl değerlendirdi?

Rusya’nın «Poseidon» sistemi etrafındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Askeri analist Aleksey Leonkov Lenta.ru ile yaptığı söyleşide bu araçları son derece yüksek yıkıcı güce sahip silahlar olarak değerlendirdi.

Ancak uzmanın bazı iddialarının, özellikle de «bütün bir devleti yok etmek» veya sistemin hiçbir şekilde durdurulamaması yönündeki görüşlerinin onun değerlendirmesi olduğunu özellikle vurgulamak gerekir.

Leonkov «Poseidon»un başlıca üstünlüğünü anlattı

Analiste göre «Poseidon»un başlıca özelliklerinden biri, su altında hareket etmesi ve geleneksel gözetleme araçları için zor bir hedef olmasıdır.

Uzman, «Poseidon»un hareket güzergâhının ve su altındaki özelliklerinin, geleneksel araçlarla tespit edilmesini ve durdurulmasını zorlaştırdığını düşünüyor.

Leonkov, bu unsurların Pentagon’da endişe yarattığını belirtti.

«Habarovsk» konusu da gündeme geldi

Uzman, «Poseidon» sisteminin taşıyıcısı olarak anılan «Habarovsk» nükleer denizaltısının denize açılmasına da özel olarak dikkat çekti.

Ona göre bu durum, Rusya’nın söz konusu stratejik sistemi geliştirmeye ve muharebe hazırlığı seviyesine önem verdiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, silah sisteminin gerçek kapasitesine ilişkin çok sayıda bilgi açık kaynaklarda henüz tam olarak doğrulanmış değil.

ABD’nin mayın engeli planına tepki

Leonkov, ABD’nin «Poseidon»ların olası hareket güzergâhlarını engellemek için su altı mayın bariyerleri kullanma fikrine de şüpheyle yaklaştı.

Ona göre birkaç araçtan oluşan bir sisteme karşı böyle bir engel etkisiz kalabilir.

Uzmanın görüşüne göre, tek bir aracın mayın engelini aşması, diğer araçlar için de yol açabilir.

«Poseidon» etrafındaki tartışmalar sürüyor

«Poseidon», Rusya’nın en çok tartışılan stratejik silah sistemlerinden biri olmaya devam ediyor. Moskova bunu nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendiren bir araç olarak sunarken uzmanlar, gerçek teknik imkânları ve etkinliği konusunda farklı değerlendirmeler yapıyor.

Bu nedenle «Poseidon bütün bir devleti yok edebilir» gibi kesin ifadeleri doğrulanmış bir gerçek olarak değil, analistin değerlendirmesi olarak kabul etmek daha doğru olur.