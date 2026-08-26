Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi: Trump, İran'a yeni bir ültimatom verdi!

Dünya enerji piyasası ve küresel lojistiğin ana düğüm noktası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri-siyasi gerilim yeni bir aşamaya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump Truth Social ağındaki resmi sayfasında, ABD Donanması'nın bu stratejik su yolundaki tüm deniz mayınlarını tamamen etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray lideri, deniz yollarının güvenliğini sağlama konusunda tavizsiz bir tutum sergileyerek, İran tarafına açık ve kesin bir uyarı gönderildiğini vurguladı.

«Mayın döşeyen her gemi yok edilecek»: Trump'ın sert açıklaması

ABD Başkanı, deniz yolunu tekrar kapatmaya yönelik her türlü girişimin sert bir askeri karşılıkla karşılaşacağını belirtti:

«İran'a, yeni bir mayın döşeyen her türlü gemi veya teknenin derhal ve sistematik bir şekilde yok edileceği konusunda kesin bir bildirim gönderildi... Su yollarının mayınlanmasına karşı mutlak sıfır tolerans politikası tam olarak yürürlüğe girdi», diye yazdı Trump.

Uzaydan gözetleme ve nükleer tesislerin denetimi

Amerikan yönetimi, sadece su havzasını değil, İran topraklarındaki önemli stratejik noktaları da tam gözetim altına aldığını açıkladı:

ABD Uzay Kuvvetleri devrede: Boğazdaki her bir deniz gemisi ve hava aracının hareketi, Amerikan Uzay Kuvvetleri (Space Force) uyduları aracılığıyla 7/24 gerçek zamanlı olarak izleniyor;

Kirki Dağı ve uranyum zenginleştirme: Washington'un versiyonuna göre, İran'ın uranyum kalıntılarını zenginleştirdiği Kirki Dağı bölgesi özel istihbarat denetimine alındı;

Yok edilen 3 nükleer tesis: Amerikan silahlı kuvvetleri, önceki saldırılar sonucunda devre dışı bırakılan üç nükleer tesisi de sürekli olarak takip ediyor.

6 aylık tahmin ve deniz çatışması geçmişi

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın krizi bahar aylarında keskin bir hal almıştı:

Mart ayındaki abluka: İran tarafı, ABD ve İsrail'in ortak operasyonlarına yanıt olarak Mart ayı başında boğaz sularına mayın döşemeye başlamış ve petrol tankerlerinin hareketini durdurmaya çalışmıştı;

Pentagon'un hesaplaması: Saygın «The Washington Post» gazetesinin yazdığına göre, Pentagon uzmanları boğazı mayınlardan tamamen temizleme operasyonunun en az 6 ay süreceğini tahmin etmişti. Ancak ABD donanması, özel tarama kuvvetlerini devreye sokarak görevi kısa sürede tamamladı.

Boğazın yeniden açılmasının dünya petrol piyasasına olumlu yansıması beklenirken, Trump'ın son açıklamaları Basra Körfezi'nde askeri gerilim riskinin hala yüksek olduğunu gösteriyor.