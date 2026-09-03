Mısırlı Hristiyan genç, Umre biletini komşusuna hediye etti

Mısır'da dinler arası dostluk ve insanlığın parlak bir örneğini yansıtan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hristiyan inancına mensup Mina adlı bir genç, Kur'an bilgisi üzerine düzenlenen çevrim içi bir yarışmaya katılarak kazandığı Umre biletini, Müslüman komşusu Ümmü Ali veya Mona adlı kadına hediye etti. iNews'in haberine göre bu olay büyük takdir topladı.

Mina, yarışmayı sosyal medyadaki canlı yayın aracılığıyla öğrendi. 20 yılı aşkın süredir komşusu olan Ümmü Ali de bu yarışmaya katılmıştı. Kadın, uzun yıllardır Umre ziyaretine gitmeyi hayal ediyordu.

Komşusunun niyetinden haberdar olan Mina, ona yardım etmeye karar verdi. Yarışmaya katılarak şansını artırmak için doğru cevabı 50-60 defadan fazla gönderdi. Sonunda şans yüzüne güldü ve Umre biletini kazandı.

Ancak Mina ödülü kendisi için saklamadı. Bileti Ümmü Ali'ye vererek onun uzun yıllara dayanan hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

Mina, Ümmü Ali ve ailesiyle olan ilişkilerinin basit bir komşuluktan çok daha öte olduğunu belirtti. Ümmü Ali'yi ablası gibi gördüğünü, onun anne ve babasına ise kendi ailesi gibi saygı ve sevgiyle yaklaştığını vurguladı.

Olay, Mısır sosyal medyasında geniş çapta tartışıldı ve birçok kullanıcı Mina'nın bu güzel davranışını, Müslüman ve Hristiyan komşular arasındaki karşılıklı saygı ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak değerlendirdi.