Trump, Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen malların büyük bir kısmına yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tarifeler 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Kısıtlamalar şarap, hokey sopaları ve çimento gibi ürünleri kapsıyor. Ancak enerji kaynakları, potaslı gübreler, balık ve kritik mineraller vergilerden muaf tutulacak.

Hangi ürünlere yeni tarife uygulanacak?

Associated Press'e göre, yeni önlemler Kanada'dan ABD'ye getirilen ürünlerin çoğunu etkileyebilir.

Beyaz Saray açıklamasında, tarifelerin uygulanacağı mallar arasında şunlar özellikle belirtildi:

şarap ve diğer alkollü içecekler;

hokey sopaları;

çimento;

diğer sanayi ve tüketim malları türleri.

Bu arada, ABD ekonomisi için kritik kabul edilen bazı alanlarda muafiyet korunacak. Enerji kaynakları, potaslı gübreler, balık ürünleri ve kritik mineraller yeni vergilere tabi olmayacak.

Beyaz Saray kararın nedenini açıkladı

ABD yönetimi kararı, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı tutumuna" bir yanıt olarak açıkladı.

Beyaz Saray, 1930 tarihli "Tarife Yasası"na dayandı. Söz konusu yasa, başkana Amerikan mallarına karşı haksız ticaret kısıtlamaları uygulayan ortak ülkelere yüzde 50'ye kadar gümrük vergisi getirme yetkisi veriyor.

Reuters, bu hukuki mekanizmanın neredeyse bir asır sonra ilk kez kullanıldığına dikkat çekti.

Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Trump, Kanada'nın Amerikan ticaretine yönelik ayrımcı tutumunun neden olduğu eksiklikleri telafi edecek ve ABD'nin önemli ihracat ürünleri için rekabet koşullarını eşitleyecektir" denildi.

Yönetim; otomobil, alkol ve süt ürünlerini Amerikan ihracatı için öncelikli alanlar olarak gösterdi.

Kanada müzakerelere hazır olduğunu bildirdi

Kanada Başbakanı Mark Carney, yeni tarifelere tepki göstererek Ottawa'nın serbest ve adil ticareti desteklediğini vurguladı.

Carney'e göre, Kanada hükümeti Trump yönetimi ile çözülmemiş ticaret konularında müzakerelere devam etmeye hazır.

"Kanada, tüm vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda ABD ile çözülmemiş meseleleri halletmek için aktif iş birliği yapmaya hazırdır" dedi Carney.

Kanada lideri, ticaret çatışmasının ABD'deki ailelerin harcamalarını da etkilediğini belirtti. Yüksek ithalat vergilerinin nihai ürün fiyatlarına yansıması nedeniyle bazı tüketim malları pahalılaşabilir.

Trump'ın tarife politikası devam ediyor

Nisan 2025'te Donald Trump, 180'den fazla ülkeden ithal edilen mallara yüzde 10'luk temel bir gümrük vergisi getirmişti.

Aynı zamanda, ABD'nin onlarca ticaret ortağına karşı daha yüksek "karşılıklı tarifeler" belirlendi. Bu kararlar uluslararası piyasalarda gerilimi artırarak birçok ülkeyi Washington ile müzakereye zorlamıştı.

Ancak Şubat 2026'da ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin bazı vergilerini yasa dışı buldu. Mahkeme, başkanın olağanüstü ekonomik yetkiler yasasını kullanarak yetkilerini aştığı sonucuna vardı.

Yeni ticaret gerilimi tırmanabilir

Kanada'ya karşı alınan yeni tarifeler, Washington ile Ottawa arasındaki ticaret ilişkilerini daha da karmaşık hale getirebilir.

19 Ağustos'tan sonra yeni vergilerin mal fiyatlarına, iki ülkenin şirketlerine ve sıradan tüketicilerin harcamalarına nasıl yansıyacağı temel mesele haline gelecek. Artık dikkatler, Kanada hükümetinin karşı önlemlerine ve tarafların müzakere yoluyla anlaşmaya varıp varamayacağına çevrilecek.