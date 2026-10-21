Ebola tehlikesi artıyor: Nijerya'da virüs tespit edildi, 44 kişi gözetim altında

·20·Dünya
Ebola tehlikesi artıyor: Nijerya'da virüs tespit edildi, 44 kişi gözetim altında

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir Ebola virüsü vakası kaydedildi. Konuyla ilgili haber The Guardian gazetesinde yer aldı. Hasta ile temasta bulunan 44 kişi tespit edildi ve enfeksiyon taşıyıp taşımadıkları kontrol ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, kadında hastalık belirtileri 7 Ekim'de başladı. Dört gün sonra Abuja'daki bir hastaneye kaldırılan hastanın yapılan tetkikler sonucunda Ebola'ya yakalandığı doğrulandı. Hastanın Nijerya'ya ne zaman geldiği ve virüsü nerede kaptığı henüz belirlenmedi.

Uganda Sağlık Bakanlığı, kadının ülkesinden transit geçiş yaptığını bildirdi. Bakanlığın verilerine göre, Nijerya vatandaşı olan kadın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu kesimine iş seyahatine gitmişti. Ancak Nijeryalı yetkililer kadının vatandaşlığını doğrulamadı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Müdürü Jean Kaseya, durumu "son derece ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi. Kaseya, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün ölüm oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu belirtti.

The Guardian'ın haberine göre, Kenya da bu ayın başında ilk Ebola vakasını doğruladı. O tarihten bu yana ülkede dokuz vaka kaydedildi. Uganda ise daha önceki salgının sona erdiğini duyurmuştu.

Nijerya sağlık yetkilileri, Kenya'da hastalığın tespit edilmesinin ardından epidemiyolojik gözetimi artırdı ve olası bir salgın durumuna karşı hazırlık önlemleri aldı.

Enfeksiyonun kaynağı henüz belirlenemedi. Uzmanlar, hasta ile temaslı kişileri inceleyerek virüsün yayılma riskini değerlendiriyor.

AbujaEbola VirüsüNijeryaUganda Sağlık BakanlığıAfrika
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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