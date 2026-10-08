“Sınır Tanımayan Doktorlar” Kongo'daki Ebola virüsünün kontrolden çıktığını belirtiyor

Afrika kıtasında ölümcül Ebola virüsü ile ilgili epidemiyolojik durum son derece tehlikeli bir noktaya ulaştı. Önde gelen uluslararası insani yardım kuruluşu “Sınır Tanımayan Doktorlar” (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) durumun resmen kontrolden çıktığını duyurdu.

Africanews haber kanalının aktardığı acil bilgilere göre, özellikle ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde hastalığın yayılma hızı durdurulamaz bir seviyeye geldi.

Salgın merkezi: Yeni vakaların neredeyse yarısı aynı bölgede

Uluslararası tıp uzmanları, virüsün yayılımına ilişkin jeodemografik haritayı açıkladı:

Kuzey Kivu — salgının merkezi: Ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde durum oldukça ağırlaştı;

Yüzde 40'lık pay: Şu anda Kongo genelinde laboratuvar ortamında doğrulanan tüm yeni vaka sayısının yaklaşık yüzde 40'ı tam olarak bu eyalete ait;

Tıbbi kriz: Bölgedeki hastanelerin ve karantina merkezlerinin hasta akışına dayanamadığı, tıbbi malzeme ve koruyucu kıyafet eksikliği yaşandığı belirtiliyor.

Korkunç istatistik: Nisan ayından bu yana 4.148 kişi hayatını kaybetti

Hastalığın seyri ve trajik rakamlar:

Salgının başlangıcı: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'nın bir sonraki güçlü dalgası 2026 yılının Nisan ayında başlamıştı;

8.600'den fazla hasta: Son resmi verilere göre, ülke genelinde tehlikeli virüsü kaptığı doğrulanan vatandaşların sayısı 8.603'e ulaştı;

Ölüm vakaları: Hastalık nedeniyle bugüne kadar 4.148 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, hastalar arasındaki ölüm oranının yaklaşık yüzde 48 olduğunu gösteriyor.

Uluslararası topluma çağrı

İnsani yardım kuruluşları, dünya liderlerini ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) acilen müdahale etmeye çağırıyor:

Sınırları aşma riski: Kontrolsüz göç ve istikrarsız güvenlik ortamı nedeniyle Ebola'nın komşu ülkelere sıçrama ihtimali oldukça yüksek;

Acil kaynaklar: Salgının boyutunu kontrol altına almak için özel aşıların, ilaçların ve uluslararası doktor ekiplerinin acilen bölgeye sevk edilmesi gerekiyor.

Kuzey Kivu'daki sağlık krizi, sadece Afrika bölgesi için değil, aynı zamanda küresel biyolojik güvenlik sistemi için de ciddi bir sınav haline geldi.