“Sınır Tanımayan Doktorlar” Kongo'daki Ebola virüsünün kontrolden çıktığını belirtiyor

·2·Dünya
“Sınır Tanımayan Doktorlar” Kongo'daki Ebola virüsünün kontrolden çıktığını belirtiyor

Afrika kıtasında ölümcül Ebola virüsü ile ilgili epidemiyolojik durum son derece tehlikeli bir noktaya ulaştı. Önde gelen uluslararası insani yardım kuruluşu “Sınır Tanımayan Doktorlar” (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) durumun resmen kontrolden çıktığını duyurdu.

Africanews haber kanalının aktardığı acil bilgilere göre, özellikle ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde hastalığın yayılma hızı durdurulamaz bir seviyeye geldi.

Salgın merkezi: Yeni vakaların neredeyse yarısı aynı bölgede

Uluslararası tıp uzmanları, virüsün yayılımına ilişkin jeodemografik haritayı açıkladı:

  • Kuzey Kivu — salgının merkezi: Ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde durum oldukça ağırlaştı;

  • Yüzde 40'lık pay: Şu anda Kongo genelinde laboratuvar ortamında doğrulanan tüm yeni vaka sayısının yaklaşık yüzde 40'ı tam olarak bu eyalete ait;

  • Tıbbi kriz: Bölgedeki hastanelerin ve karantina merkezlerinin hasta akışına dayanamadığı, tıbbi malzeme ve koruyucu kıyafet eksikliği yaşandığı belirtiliyor.

Korkunç istatistik: Nisan ayından bu yana 4.148 kişi hayatını kaybetti

Hastalığın seyri ve trajik rakamlar:

  • Salgının başlangıcı: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'nın bir sonraki güçlü dalgası 2026 yılının Nisan ayında başlamıştı;

  • 8.600'den fazla hasta: Son resmi verilere göre, ülke genelinde tehlikeli virüsü kaptığı doğrulanan vatandaşların sayısı 8.603'e ulaştı;

  • Ölüm vakaları: Hastalık nedeniyle bugüne kadar 4.148 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, hastalar arasındaki ölüm oranının yaklaşık yüzde 48 olduğunu gösteriyor.

Uluslararası topluma çağrı

İnsani yardım kuruluşları, dünya liderlerini ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) acilen müdahale etmeye çağırıyor:

  • Sınırları aşma riski: Kontrolsüz göç ve istikrarsız güvenlik ortamı nedeniyle Ebola'nın komşu ülkelere sıçrama ihtimali oldukça yüksek;

  • Acil kaynaklar: Salgının boyutunu kontrol altına almak için özel aşıların, ilaçların ve uluslararası doktor ekiplerinin acilen bölgeye sevk edilmesi gerekiyor.

Kuzey Kivu'daki sağlık krizi, sadece Afrika bölgesi için değil, aynı zamanda küresel biyolojik güvenlik sistemi için de ciddi bir sınav haline geldi.

EbolaKongo Demokratik CumhuriyetiSınır Tanımayan DoktorlarMSFKuzey Kivu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ebola vakalarına yakalananların sayısı 488'e yükseldiEbola vakalarına yakalananların sayısı 488'e yükseldi7 Haziran 13:04Kongo'da 906 şüpheli Ebola vakası kaydedildiKongo'da 906 şüpheli Ebola vakası kaydedildi29 Mayıs 19:40FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda Kongo DC'nin usulsüz kaleci oynatmasına göz yumduğu ortaya çıktıFIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda Kongo DC'nin usulsüz kaleci oynatmasına göz yumduğu ortaya çıktıDün 08:05Ebola'ya Karşı Uydu Kalkanı: Starlink Afrika'ya Yardım EdiyorEbola'ya Karşı Uydu Kalkanı: Starlink Afrika'ya Yardım Ediyor6 Haziran 11:55Kongo'da Ebola ile ilgili durum daha da kötüleştiKongo'da Ebola ile ilgili durum daha da kötüleşti25 Mayıs 12:39«Bunu daha önce de söylemiştim»: Cannavaro Özbekistan’ın hangi sorununa dikkat çekti?«Bunu daha önce de söylemiştim»: Cannavaro Özbekistan’ın hangi sorununa dikkat çekti?6 Ağustos 19:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?