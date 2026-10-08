Uçakta kapıyı açmaya çalışan yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti

·10·Dünya
Uçakta kapıyı açmaya çalışan yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti

6 Ekim günü Nijerya'da Nairobi–Lagos seferini yapan bir uçakta beklenmedik bir olay yaşandı. Uçuş sırasında yolculardan biri mürettebata direnerek önce kokpite girmeye, ardından uçak kapısını açmaya çalıştı. Olay sonucunda yolcu hayatını kaybetti. Nijerya Sivil Havacılık Kurumu verilerine dayanan haberi “Legit.ng” duyurdu.

Belirtildiğine göre, söz konusu yolcu daha önce havayolu şirketi tarafından Madagaskar'a götürülmüştü. Ancak orada ülke gümrük yetkilileri tarafından geri çevrilmiş ve Madagaskar topraklarına girişine izin verilmemişti. Bu nedenle Kenya Airways, onu aynı güzergah üzerinden Nijerya'ya geri getirmek zorunda kaldı.

Dönüş uçuşu sırasında adamın davranışları aniden değişti ve saldırganlaşmaya başladı. İlk olarak kokpite girmeye çalıştı ancak mürettebat buna izin vermedi. Bunun üzerine yolcu uçağın arka kapısına yönelerek kapıyı açmaya yeltendi.

Diğer yolcuların güvenliğini sağlamak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla mürettebat, şahsı etkisiz hale getirerek ellerini arkadan bağladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde de yolcunun uçak havadayken kapıyı açmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Kenya Airways'in açıklamasına göre, uçağın Lagos'a inişine yaklaşık 20 dakika kala yolcu bilincini kaybetti. Mürettebat derhal ilk yardım müdahalesinde bulundu. Buna rağmen uçak, Lagos'taki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'na saat 21:41 civarında indikten sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şu an için merhumun kimliği, uyruğu, yaşı ve ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. Olayla ilgili olarak Nijerya polisi tarafından soruşturma yürütülüyor.

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu temsilcisi Michael Achimugu, soruşturma tamamlanana kadar olayın kesin nedenleri hakkında aceleci sonuçlara varılmaması çağrısında bulundu. Achimugu, merhumun ailesinin talep etmesi halinde adli tıp incelemesi yapılabileceğini belirtti.

Kenya Airways ise merhumun yakınlarına başsağlığı diledi. Havayolu şirketi, soruşturma süreci kapsamında yerel makamlar ve havacılık denetim kurumlarıyla gerekli iş birliğini yapacağını bildirdi.

Kenya AirwaysNijeryaMurtala Muhammed HavalimanıHavacılık OlayıUçuş Güvenliği
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

9 bin metre yükseklikte yolcu uçağının kapısını açmaya çalıştı9 bin metre yükseklikte yolcu uçağının kapısını açmaya çalıştı10 Ağustos 12:50Uçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya ÇalıştıUçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı9 Ağustos 12:46Evine giren hırsıza gününü gösteren 82 yaşındaki Willie Murphy herkesin ilgi odağı olduEvine giren hırsıza gününü gösteren 82 yaşındaki Willie Murphy herkesin ilgi odağı oldu15 Eylül 22:22Uçuşta alevli panik: Eski bakan uçakta beklenmedik bir yangına neden olduUçuşta alevli panik: Eski bakan uçakta beklenmedik bir yangına neden oldu21 Eylül 18:59Uçakta powerbank alev aldı: KLM uçağı Amsterdam'a dönmek zorunda kaldıUçakta powerbank alev aldı: KLM uçağı Amsterdam'a dönmek zorunda kaldı22 Eylül 12:12Brezilya Devlet Başkanı öfkeli: Brezilya uçağı neden neredeyse boş döndü?Brezilya Devlet Başkanı öfkeli: Brezilya uçağı neden neredeyse boş döndü?14 Temmuz 23:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?