Uçakta kapıyı açmaya çalışan yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti

6 Ekim günü Nijerya'da Nairobi–Lagos seferini yapan bir uçakta beklenmedik bir olay yaşandı. Uçuş sırasında yolculardan biri mürettebata direnerek önce kokpite girmeye, ardından uçak kapısını açmaya çalıştı. Olay sonucunda yolcu hayatını kaybetti. Nijerya Sivil Havacılık Kurumu verilerine dayanan haberi “Legit.ng” duyurdu.

Belirtildiğine göre, söz konusu yolcu daha önce havayolu şirketi tarafından Madagaskar'a götürülmüştü. Ancak orada ülke gümrük yetkilileri tarafından geri çevrilmiş ve Madagaskar topraklarına girişine izin verilmemişti. Bu nedenle Kenya Airways, onu aynı güzergah üzerinden Nijerya'ya geri getirmek zorunda kaldı.

Dönüş uçuşu sırasında adamın davranışları aniden değişti ve saldırganlaşmaya başladı. İlk olarak kokpite girmeye çalıştı ancak mürettebat buna izin vermedi. Bunun üzerine yolcu uçağın arka kapısına yönelerek kapıyı açmaya yeltendi.

Diğer yolcuların güvenliğini sağlamak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla mürettebat, şahsı etkisiz hale getirerek ellerini arkadan bağladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde de yolcunun uçak havadayken kapıyı açmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Kenya Airways'in açıklamasına göre, uçağın Lagos'a inişine yaklaşık 20 dakika kala yolcu bilincini kaybetti. Mürettebat derhal ilk yardım müdahalesinde bulundu. Buna rağmen uçak, Lagos'taki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'na saat 21:41 civarında indikten sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şu an için merhumun kimliği, uyruğu, yaşı ve ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. Olayla ilgili olarak Nijerya polisi tarafından soruşturma yürütülüyor.

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu temsilcisi Michael Achimugu, soruşturma tamamlanana kadar olayın kesin nedenleri hakkında aceleci sonuçlara varılmaması çağrısında bulundu. Achimugu, merhumun ailesinin talep etmesi halinde adli tıp incelemesi yapılabileceğini belirtti.

Kenya Airways ise merhumun yakınlarına başsağlığı diledi. Havayolu şirketi, soruşturma süreci kapsamında yerel makamlar ve havacılık denetim kurumlarıyla gerekli iş birliğini yapacağını bildirdi.