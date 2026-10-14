Nijerya'da 15 yaşındaki bir genç neredeyse parlamentoya giriyordu

Nijerya'da cücelik durumuyla yaşayan Mahmud Sadis Buba, yaşını büyük göstererek ülke parlamentosuna girmeye neredeyse muvaffak oldu. Kendisini 30 yaşında olarak tanıtsa da, internette yayılan belgeler aslında 2010 doğumlu olabileceğini ortaya koydu. Bu durum ülkede büyük bir skandala yol açtı.

Nijerya'da «Abin Al-Ajabin Zazzau» yani «Zaria Mucizesi» olarak tanınan Mahmud Sadis Buba'nın popülaritesi geçen ay başladı. Temsilciler Meclisi'ndeki bir koltuk için Halkın İlerleme Partisi (APC) tarafından düzenlenen ön seçim sürecine katıldığı video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Başlangıçta siyasete girişi, siyasi hayatta farklı kesimler için daha geniş fırsatlar yaratılması adına olumlu bir örnek olarak karşılandı. Ancak kısa süre sonra bu olay ülke çapında bir krize dönüştü.

Kendisini 30 yaşında olarak tanıtan

Zaria şehrinin Sabon Gari bölgesinden olan Buba, parti ön seçim sürecinde kendisi hakkında bilgiler verdi. Lise diplomasına sahip olduğunu ve daha önce şoförlük yaptığını belirtti.

Ayrıca boyunun kısalığını ve dış görünüşünün çocuksu olmasını cücelik durumuyla açıkladı. Ancak 30 yaşında olduğu konusunda ısrar etti.

«Bu benimle ilgili değil, halkla ilgili. İnsanlar benden hizmet etmemi istedi ve ben de onlara hizmet edeceğim» demişti Mahmud Sadis Buba, parti temsilcileri önünde.

Onun bu basit ama etkileyici sözleri, Nijerya sosyal medyasında en çok tartışılan siyasi alıntılardan biri haline geldi. Birçok kişi «Zaria Mucizesi» hakkında konuşmaya başladı ve onu ülke siyasetini değiştirebilecek bir figür olarak görmeye başladı.

Ancak parlamentoya seçilme ihtimaline dair umutlar kısa sürede şüpheye düştü.

İnternetteki belgeler yaşla ilgili soruları gündeme getirdi

Buba, ön seçim videosunda 2 Ağustos 1995 doğumlu olduğunu söylemişti. Bu bilgiye göre 30 yaşını geçmiş olması gerekiyordu.

Ancak internette dolaşan ve kendisine ait olduğu iddia edilen belgelerde 2010 doğumlu olabileceği belirtiliyor. Eğer bu bilgi doğrulanırsa, iddia ettiğinden çok daha genç, yani 15-16 yaşlarında olabilir.

Nijerya'da Temsilciler Meclisi'ne seçilebilmek için adayların en az 25 yaşında olması gerekiyor. Ancak Buba ile ilgili durumda asıl mesele sadece seçim için belirlenen yaş sınırı değil.

Eğer gerçekten 2010 doğumluysa, Nijerya yasaları ve uluslararası çocuk hakları normlarına göre henüz reşit sayılmaz. Bu durum, parti ön seçimlerini nasıl geçtiğine dair ciddi soruları beraberinde getiriyor.

Parti ön seçimini nasıl geçti?

Şu anda birçok kişi, 15 yaşındaki cücelik durumuyla yaşayan bir gencin nasıl APC partisinin ön seçim sürecini geçip Nijerya siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldiğini merak ediyor.

Bu durum yetkililerin ihmali sonucu mu yaşandı, yoksa birileri adaylığını kasten mi öne sürdü? Adayın yaşı kontrol edilmedi mi veya mevcut belgeler yeterince incelenmedi mi?

Henüz bu sorulara net bir cevap verilmedi. Buba'nın gerçek yaşı ve belgelerdeki tutarsızlıkların resmen doğrulanması gerekiyor.

Böylece, başlangıçta siyasi hayatta fırsat eşitliği yaratacağına dair umut veren olay, Nijerya'da aday belirleme süreci ve denetim sistemi üzerine tartışmalara yol açtı.