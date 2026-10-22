Hayvanlarda görülen virüs ilk kez bir insanda tespit edildi

Fransa'da esasen sığırlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda tespit edildi. Virüsün görüldüğü hasta, Ekim ayı başında Lyon şehrinde hayatını kaybetti. Bu konuda Euronews haber verdi.

Belirtildiğine göre, bu vakaya kadar virüsün insanlara bulaşmadığı düşünülüyordu. Hayatını kaybeden hastanın bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olup, Lyon'daki bir hastanede tedavi görüyordu.

Uzmanlar, virüsün hastaya küçük kan emici bir böcek aracılığıyla bulaşmış olabileceğini tahmin ediyor. Ancak enfeksiyonun kesin kaynağı henüz bilinmiyor.

Hastada ölümünden önce gözlemlenen beyin komplikasyonlarının virüsle bağlantılı olma ihtimali var. Şu anda Shamonda enfeksiyonunun ölümüne neden olup olmadığı veya başka faktörlerin de etkili olup olmadığı araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi incelemelerde iş birliği yapıyor.

Şimdilik virüsün halk sağlığı için geniş çaplı bir tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığı bildirildi.

Shamonda virüsü hakkında neler biliniyor?

Virüs esasen sığırları etkiliyor. Hastalıklı hayvanlarda ateş, halsizlik ve ishal görülebilir; ineklerde ise süt verimi düşebilir. Enfeksiyon, küçük ısırıcı böcekler aracılığıyla yayılır.

Shamonda virüsü ilk kez 1960'ların ortalarında Nijerya'da tespit edildi. Daha sonra Afrika ve Japonya'da da kaydedildi. 2026 yazında ise virüs, Avrupa'nın birçok ülkesinde hayvanlar arasında yayıldı.

Fransa'daki bu vaka, virüsün insanda tespit edilen ilk bilinen örneğidir. Ölümle bağlantısına dair nihai sonuç henüz verilmemiştir.