Fransa'da Ebola teşhisi konulan ilk hasta iyileşerek taburcu oldu

Fransa'da Ebola virüsü tespit edilen ilk hasta başarılı bir şekilde tedavi edilerek hastaneden taburcu edildi. Bu haber, France 24 tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre hasta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan bir doktordu ve 23 Haziran'da Fransa'ya döndükten sonra yapılan testlerde Ebola virüsü tespit edilmişti. Ardından derhal özel bir tıbbi tesise yatırılarak sıkı gözetim altında tedavisine başlanmıştı.

Fransa sağlık yetkilileri, doktorun tamamen iyileştiğini açıkladı. 5 Temmuz'da hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Bu vaka, Fransa topraklarında kaydedilen ilk doğrulanmış Ebola virüsü vakası olma özelliği taşıyor. Daha önce 2014 yılında Batı Afrika'daki salgın sırasında iki hasta Fransa'ya getirilmişti ancak onlara teşhis ülke dışında konulmuştu.

Bilgilere göre doktor, Fransa'ya Air France uçuşuyla geldi. Kendisinde baş ağrısı dışında hastalığın neredeyse başka hiçbir belirtisi görülmedi. Tedbir amaçlı olarak aynı uçakta seyahat eden beş yolcu daha gözlem altına alınarak geçici olarak izole edildi.

Doktorun görev yaptığı Uluslararası Tıbbi Eylem İttifakı, hastanın kuruluş çalışanlarından biri olduğunu doğruladı. Kuruluşun prosedürüne göre, Ebola hastalarıyla çalışan insani yardım personeli genellikle üç hafta boyunca karantinada tutuluyor.

Son resmi verilere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta başlayan Ebola salgını sırasında virüs 1.561 kişide doğrulandı. Bunlardan 506'sı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.