Umman'da pembe yunuslar görüldü (video)

·3·Dünya
Umman'da pembe yunuslar görüldü (video)

Umman'ın başkenti Maskat yakınlarındaki Qantab sahilinde pembe renkte görülen yunusların yer aldığı videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olağanüstü manzarayı sahilde dinlenen insanlar kaydetti. Bu konuda Insider Paper haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, yunuslar 15 Ekim günü kıyı yakınında yüzerek birkaç kez su yüzeyine çıktı. Alışılmadık renkleri internet kullanıcılarının ilgisini çekti.

Şimdilik videoda görülen yunusların hangi türe ait olduğu kesin olarak doğrulanmadı. Bazı tahminlerde bunların Risso yunusları veya Hint-Pasifik kambur yunusları olabileceği belirtiliyor. Ancak görüntüler üzerinden türlerini kesin olarak belirlemek zor.

Yunusların pembe tonda görünmesine deri pigmentasyonundaki farklılıklar, kan damarlarının görünümü veya ışık etkisi neden olabilir. Ancak bu yunusların renginin tam olarak neden böyle göründüğü henüz bilinmiyor.

MaskatQantabPembe YunuslarInsider PaperUmman
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD ablukayı kaldıracak mı? İran boğazda yeni deniz güzergâhını duyurduABD ablukayı kaldıracak mı? İran boğazda yeni deniz güzergâhını duyurdu16 Ağustos 12:56Orta Doğu'da yeni tehlike: Husiler Suudi Veliaht Prensi'ni mi hedef alıyor?Orta Doğu'da yeni tehlike: Husiler Suudi Veliaht Prensi'ni mi hedef alıyor?16 Ekim 10:31Her 500 bin çekirgeden biri: Bir kadın pembe çekirge bularak herkesi şaşırttıHer 500 bin çekirgeden biri: Bir kadın pembe çekirge bularak herkesi şaşırttı12 Temmuz 12:53İstanbul sularında yüzen yunuslar tekrar görülmeye başlandıİstanbul sularında yüzen yunuslar tekrar görülmeye başlandı21 Temmuz 12:25Anne Yunusun 6 Günlük Yası Yürekleri DağladıAnne Yunusun 6 Günlük Yası Yürekleri Dağladı30 Temmuz 14:31Dünyanın en yalnız oteli: Gitmek için lisans gerekiyorDünyanın en yalnız oteli: Gitmek için lisans gerekiyor26 Haziran 10:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi