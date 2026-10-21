Umman'da pembe yunuslar görüldü (video)

Umman'ın başkenti Maskat yakınlarındaki Qantab sahilinde pembe renkte görülen yunusların yer aldığı videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olağanüstü manzarayı sahilde dinlenen insanlar kaydetti. Bu konuda Insider Paper haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, yunuslar 15 Ekim günü kıyı yakınında yüzerek birkaç kez su yüzeyine çıktı. Alışılmadık renkleri internet kullanıcılarının ilgisini çekti.

Şimdilik videoda görülen yunusların hangi türe ait olduğu kesin olarak doğrulanmadı. Bazı tahminlerde bunların Risso yunusları veya Hint-Pasifik kambur yunusları olabileceği belirtiliyor. Ancak görüntüler üzerinden türlerini kesin olarak belirlemek zor.

Yunusların pembe tonda görünmesine deri pigmentasyonundaki farklılıklar, kan damarlarının görünümü veya ışık etkisi neden olabilir. Ancak bu yunusların renginin tam olarak neden böyle göründüğü henüz bilinmiyor.