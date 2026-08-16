ABD ablukayı kaldıracak mı? İran boğazda yeni deniz güzergâhını duyurdu

Dünyanın en önemli petrol ve ticaret arterlerinden biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi azaltma yolunda ciddi bir ilerleme kaydedildi. İran ve Umman, yaklaşık üç ay süren zorlu müzakerelerin ardından boğaz üzerinden yük taşımacılığı güzergâhına ilişkin yol haritası konusunda tam mutabakata vardı.

Bu açıklamayı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baka’i «Press TV» kanalına verdiği röportajda yaptı.

İki kıyı devletinin bağımsız kararı

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin belirttiğine göre, son üç hafta içinde Tahran ile Maskat arasındaki diplomatik temaslar önemli ilerlemeler sağladı:

Egemenlik ve güvenlik: Bu anlaşma, boğaza kıyısı olan iki bağımsız devlet arasındaki bir mutabakat olup tarafların egemenliğini koruyarak ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamayı amaçlıyor;

Ortak açıklama: Taraflar şu anda bir dizi nihai teknik konu ve resmî ortak açıklamanın metni üzerinde çalışıyor.

Bununla birlikte Tahran, bölgede ticari gemi seferlerinin tamamen yeniden başlaması için ABD’nin deniz ablukası ve tehditlerinin sona erdirilmesi, ayrıca son iki ayda verilen zararlar ve ihlal edilen yükümlülükler için tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.

Yeni güzergâh nasıl olacak ve nereden geçecek?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi daha önce bu güzergâhın coğrafi koordinatları ve özellikleri hakkında açıklama yapmıştı:

Geçici rejim: Yeni güzergâh geçici statüye sahip olacak ve yaklaşık 2 ila 4 ay süreyle uygulanması bekleniyor;

Eski rotalar kapatılacak: Lark Adası yakınlarındaki kuzey güzergâhı ile Umman sularından geçen güney rotası geçici olarak durdurulacak;

Yeni güzergâh: Yük gemileri için yeni koridor, ağırlıklı olarak İran karasularından ve kısmen Umman sularından geçecek.

Denetim mekanizması ve ABD ablukasının kaldırılması

«Reuters» haber ajansının bildirdiğine göre, yeni anlaşma Tahran’a Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’ne giren tüm ticari gemileri doğrudan denetleme imkânı sağlayacak:

Ablukanın kaldırılması: Resmî Washington, Hürmüz Boğazı üzerinden kesintisiz yük taşımacılığını sağlamayı amaçlayan anlaşmanın resmen duyurulmasının ardından İran limanları ve gemilerine yönelik deniz ablukasını kaldırmaya hazır olduğunu açıkladı;

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi: ABD’li yetkililer, bu adımın Tahran’ın boğazda güvenli seyrüseferi fiilen sağlamasına doğrudan bağlı olacağını belirtiyor.

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