Orta Doğu'da yeni tehlike: Husiler Suudi Veliaht Prensi'ni mi hedef alıyor?

·97·Dünya
Orta Doğu'da yeni tehlike: Husiler Suudi Veliaht Prensi'ni mi hedef alıyor?

Orta Doğu bölgesinde jeopolitik gerilim bir kez daha tehlikeli bir noktaya yaklaşıyor. Saygın Reuters haber ajansının aktardığına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hayatı giderek daha ciddi bir tehdit altında.

Bilgilere göre, Yemen'deki isyancı "Ensarullah" (Husiler) hareketi, Suudi prensine yönelik bir suikast düzenlemek amacıyla özel istihbarat verileri toplamaya başladı.

Suikast tehdidi ve istihbarat faaliyetleri: Reuters neler ortaya çıkardı?

Uluslararası analistler ve güvenlik birimleri tarafından yakından izlenen bu durum, bölgedeki barışa doğrudan bir darbe olabilir:

  • Hedefteki Prens: Husi grupları, Veliaht Prens'in hareket güzergahları, güvenlik sistemi ve planlarına ilişkin gizli bilgileri toplamak için aktif adımlar atıyor;

  • Güvenlik önlemleri artırılıyor: Riyad yönetimi ve Suudi istihbarat birimleri, Veliaht Prens'in çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Diplomasi çıkmazda: Husiler Umman'daki müzakereleri reddetti

Durumun tırmandığını doğrulayan bir diğer önemli haberi AFP ajansı duyurdu:

  • Reddedilen girişim: Suudi Arabistan tarafı, çatışmayı yumuşatmak ve gerilimi azaltmak amacıyla Umman Sultanlığı topraklarında doğrudan barış görüşmeleri yapılması teklifinde bulunmuştu;

  • Husilerin tutumu: İsyancılar, Suudilerin Umman'da müzakere masasına oturma talebini kesin bir dille reddetti. Bu durum, taraflar arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve silahlı çatışmanın yeniden alevlenme ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor.

Husilerin diplomatik diyalogdan kaçınması ve Suudi yönetimine yönelik tehditkar eylemleri, bölgesel güvenliği daha da zayıflatarak Yemen ve Basra Körfezi çevresindeki istikrarsızlığı yeni bir boyuta taşıyabilir.

Muhammed bin SelmanHusilerSuudi İstihbaratıYemenOrta Doğu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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