Her 500 bin çekirgeden biri: Bir kadın pembe çekirge bularak herkesi şaşırttı

Büyük Britanya'daki evlerden birinde sıra dışı bir durum gözlemlendi. Orada yaşayan bir kadın, bahçesinde aynı anda 6 adet pembe çekirgeyle karşılaştı.

Çekirgeler genellikle yeşil veya kahverengi tonlardadır. Pembe renk ise nadir görülen bir genetik mutasyon sonucu ortaya çıkar. Uzmanlar bu durumu eritrizm olarak adlandırıyor.

Eritrizm sırasında organizmadaki renk pigmentleri normalden farklı şekilde oluşur. Bu nedenle böceğin vücudunda pembe veya kırmızımsı bir ton görülür.

Böyle çekirgeler doğada çok nadir bulunur. Söylenene göre, her 500 bin çekirgeden sadece biri bu renkte dünyaya gelebilir.

Bu nedenle tek bir bahçede 6 pembe çekirgenin ortaya çıkması birçok kişinin ilgisini çekti. Uzmanlar, bu tür böceklerin parlak renkleri nedeniyle doğal ortamda saklanmalarının daha zor olduğunu da belirtiyor.