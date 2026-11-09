Renkli gölgeler nasıl oluşur? Basit bir deney internette ilgi uyandırdı

Gölgelerin her zaman siyah olduğu yaygın bir kanıdır. Ancak renkli gölgelerin oluşturulabileceğini gösteren basit bir deney, sosyal medyada birçok kullanıcının dikkatini çekiyor.

Deney sırasında renkli selofan parçaları ve güneş ışığı kullanılarak kırmızı, mavi ve sarı tonlarında gölgeler oluşturuluyor. Bunun temelinde ışığın renkli malzemelerden geçme özelliği yatmaktadır.

Güneş ışığı renkli selofandan geçerken, malzeme belirli renk dalga boylarını geçirir, diğerlerini ise emer veya engeller. Sonuç olarak, ışığın düştüğü yüzeyde renkli lekeler ve gölge görünümleri oluşur.

Birden fazla renkli ışık kaynağının birlikte kullanılması, daha çeşitli renklerde ve daha belirgin gölgeler yaratmaya olanak tanır. Bu noktada ışık kaynaklarının ve engellerin konumu büyük önem taşır.

En ilginç yanı ise, bu deneyi yapmak için pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulmamasıdır. Basit renkli selofan ve ışık yardımıyla çocuklara ışığın yayılması, renklerin oluşumu ve ışık spektrumu hakkındaki bilimsel kavramlar basit ve eğlenceli bir şekilde anlatılabilir.