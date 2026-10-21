Dağıstanlı ip cambazı 100 metre yükseklikte pilav pişirerek herkesi hayrete düşürdü

Dağıstanlı ip cambazı ve eğitmen Kamil Mamayev, bir sıcak hava balonunun sepetinde, yerden 100 metre yükseklikte kazanda pilav pişirdi. Sıra dışı deney, 10 Ekim'de Dağıstan'ın Erpeli Eko Parkı'nda düzenlenen V. Uluslararası Pilav Festivali'nde sergilendi. Yerel basında çıkan haberlere göre durum bu şekilde gerçekleşti.

Mamayev, bu performansıyla Dağıstan'ın kadim ip cambazlığı sanatını ve kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladığını belirtti. Organizatörler, bu deneyi 100 metre yükseklikte pilav pişirme rekoru olarak sundu.

Etkinlikte hazırlanan pilav, yardım müzayedesinde 100 bin rubleye satıldı. Alıcı ise yemeği kendine saklamayıp festival misafirlerine ücretsiz dağıttı.