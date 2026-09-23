Fransız ip cambazı 186 metre yükseklikte 400 metrelik ipte yürüdü

·2·Dünya
Fransız ip cambazı 186 metre yükseklikte 400 metrelik ipte yürüdü

Ünlü Fransız ip cambazı ve sirk sanatçısı Tatiana-Mosio Bongonga, bir başka tehlikeli ve hayranlık uyandırıcı performansını başarıyla gerçekleştirdi.

20 Eylül'de Fransa'nın Loos-en-Gohelle kentinde, Avrupa'nın en yüksek iki terri (kömür madenciliğinden oluşan yapay tepeler) arasına gerilen 400 metrelik ipte yürüdü. İp, yerden 186 metre yükseklikte bulunuyordu.

42 yaşındaki sanatçı, bu mesafeyi güvenlik kemeri veya koruyucu ağ olmadan kat etti. Performansı 36 dakikadan fazla sürdü.

Sıra dışı gösteriyi 9 binden fazla, bazı kaynaklara göre ise yaklaşık 10 bin seyirci izledi. Tatiana-Mosio Bongonga bitiş noktasına başarıyla ulaştığında seyirciler onu alkışlarla karşıladı.

Bu performans Avrupa Miras Günleri kapsamında düzenlenmiş olup, sanatçı bu fikri 2019 yılında geliştirmişti.

Tatiana-Mosio BongongaLoos-en-Gohelle400 Metrelik İpAvrupa Miras Günleriİp Cambazlığı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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