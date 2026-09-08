İngiltere'de lunapark treni arızalandı, 27 kişi 15 metre yükseklikte mahsur kaldı

·15·Dünya
İngiltere'de lunapark treni arızalandı, 27 kişi 15 metre yükseklikte mahsur kaldı

İngiltere'nin Lowestoft şehrindeki Pleasurewood Hills eğlence parkında tehlikeli bir olay yaşandı. Wipeout adlı hız treninin raylarda durması sonucu, trendeki 27 yolcu yerden yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Olay, 31 Ağustos günü saat 13:26 civarında meydana geldi. Tren vagonları yaklaşık 15 metre yükseklikte durdu, ancak yolcular ters pozisyonda kalmadı.

Kurtarma çalışmalarına Suffolk İtfaiye ve Kurtarma Servisi müdahale etti. Uzmanlar özel yüksekte kurtarma ekipmanları, hava merdiveni ve makaslı platform kullanarak yolcuları tek tek yere indirdi.

27 kişinin tamamı saat 16:05'e kadar güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayda kimse yaralanmadı.

Wipeout, Pleasurewood Hills parkındaki büyük eğlence trenlerinden biri olarak biliniyor.

Olayın neden kaynaklandığı henüz açıklanmadı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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