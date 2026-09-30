Hindistan'da 600 yıllık caminin yıkılmasına karşı isyan: Polis gaz ve cop kullandı (video)

·4·Dünya
Hindistan'da 600 yıllık caminin yıkılmasına karşı isyan: Polis gaz ve cop kullandı (video)

Hindistan'ın Ujjain şehrinde yaklaşık altı asırlık tarihe sahip antik «Shahi» camisinin bir kısmının yıkılması kararı, Müslümanların sert kitlesel protestolarına ve polisle kanlı çatışmalara yol açtı. «Al Jazeera» haberine göre, yerel yönetim tarihi eserin belirli bir bölümünü yıkma planını, 2028 yılında şehirde yapılması planlanan «Simhastha Kumbh» Hindu dini festivali katılımcıları için yol genişletme gerekliliği ile gerekçelendirmeye çalıştı.

28 Eylül günü ağır iş makineleri getirilip cami duvarlarının yıkımına başlanır başlanmaz, bölgedeki yüzlerce yerel halk protesto için sokaklara döküldü. Göstericileri dağıtmak amacıyla polis güçleri cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu çatışmaların ardından 15 kişi gözaltına alındı ve 7 ceza davası açıldı.

«600 yıllık miras, yol genişletme bahanesi ve göz yaşartıcı gaz»: 5 ana nokta

Ujjain şehrindeki tarihi cami çevresindeki çatışmalarla ilgili en önemli gerçekler:

  • 600 yıllık «Shahi» camisi tehlikede: Ujjain şehrindeki antik İslami eserin bir kısmının yıkılması kararı alındı;

  • Festival için yol genişletme bahanesi: Resmi yönetim, yıkımı 2028 yılındaki «Simhastha Kumbh» dini bayramına hazırlık olarak gerekçelendirdi;

  • 28 Eylül'deki şiddetli çatışma: İnşaat makineleri çalışmaya başladığında polis ile Müslüman göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı;

  • Cop ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı: Kolluk kuvvetleri göstericileri zor kullanarak dağıtma önlemleri aldı;

  • Kitlesel tutuklamalar ve ceza davaları: Olay yerinde 15 vatandaş gözaltına alındı ve en az 7 resmi ceza davası açıldı.

Ujjain şehrindeki «Shahi» camisi çevresindeki anlaşmazlık göstergeleri sınıflandırması

Tarihi eser statüsü, yetkililerin talebi ve protestoların dinamik analizi:

Gösterge ve analiz kriterleri

Durum detayları ve kaydedilen vakalar

Tarihi eserin adı ve yaşı

«Shahi» camisi — yaklaşık 600 yıllık mimari miras

İdari kararın nedeni

2028 yılındaki «Simhastha Kumbh» festivali için altyapı oluşturma

Müslüman toplumunun talebi

Asırlık dini ve kültürel eserin dokunulmazlığının korunması

Çatışmanın yaşandığı tarih

28 Eylül 2026 sabahı

Polisin özel araçları

Bambu coplar (lathi), kalkanlar ve göz yaşartıcı gaz

Gözaltına alınanlar ve açılan davalar

15 gözaltı, 7 resmi ceza davası

Ana bilgi kaynağı

«Al Jazeera» uluslararası medya ağı

Jeopolitik ve dini uzmanlık: Hindistan'da tarihi camilerin yıkımı neden artıyor?

Uluslararası insan hakları aktivistleri, şarkiyatçılar ve din bilimcilerin sonuçları:

  • «Şehircilik maskesi altında dini baskı»: Son yıllarda Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde yol genişletme, altyapı yenileme veya arkeolojik yeniden değerlendirme bahanesiyle onlarca tarihi cami ve medresenin yıkılması vakaları arttı; Ujjain olayı, çok sayıda Müslüman nüfusun kültürel ve dini haklarının ihlal edildiğine dair ciddi bir sinyaldir;

  • Gelecekteki tehlikeli bölünme: «Simhastha Kumbh» festivalinin 2028'de yapılması öngörülse de, yıkım çalışmalarının yıllar öncesinden aceleyle başlatılması ve güç kullanılması, yerel topluluklar arasındaki güvensizliği daha da derinleştiriyor;

  • Yasal güvencelerin kısıtlanması: Tarihi eserleri koruma yasaları, yerel yönetim tarafından «kamu yararı» maddesiyle devre dışı bırakılıyor; tutuklamalar ve ceza davaları ise yerel halkın kendi inanç mülklerini koruma sesini bastırmaya yönelik bir araca dönüşüyor.

Sizce şehir altyapısını iyileştirmek veya dini festivaller düzenlemek için 600 yıllık tarihi ve kutsal mekanları yıkmak ne kadar doğru? Bu tür durumlar dünya kamuoyu ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından nasıl değerlendirilmelidir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Hindistan'daki bu sansasyonel durumun analizini herkesle paylaşın!

UjjainShahi CamisiSimhastha Kumbh FestivaliAl JazeeraHindistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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