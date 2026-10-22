Kanada'da «Siyasetten anlamıyorum» diyen aday seçimi kazandı

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Kelowna şehrinde, sıra dışı seçim kampanyasıyla dikkat çeken Brady Rogers, belediye meclisine girmeye hak kazandı. Siyasi deneyiminin olmadığını şakayla karışık bir dille açıkça ifade eden Rogers, kendine has sloganlarıyla seçmenlerin ilgisini çekti. Bu durum International Business Times tarafından haberleştirildi.

Rogers'ın seçim afişlerinde «Ne yaptığımı bilmiyorum», «Bunu yapmayı pek de istemiyorum» ve «Sadece kiramı ödemeye çalışıyorum» gibi ifadeler yer aldı. Kampanyası sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini topladı.

Rogers, 17 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde 12.635 oy alarak 37 aday arasında dördüncü sıraya yerleşti. Kelowna Belediye Meclisi'ndeki sekiz koltuk için yarışan aday, bunlardan birini kazanmayı başardı. Bu veriler, belediyenin ön seçim sonuçlarında da kaydedildi.

İlginç olan ise Rogers'ın aslında bir otomasyon mühendisi ve atık geri dönüşümü işiyle uğraşan bir işletme sahibi olması. Seçim kampanyasındaki ifadelerinin mizahi bir üslupla söylendiğini belirten Rogers, meclisteki görevine ise ciddi bir şekilde yaklaşacağını ifade etti.

Böylece siyasete ilgi duymadığını şakayla vurgulayan aday, sıra dışı kampanyasıyla seçmenlerin dikkatini çekerek belediye meclisinde yerini aldı.