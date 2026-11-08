Kanada'da trajik olay: Boz ayı saldırısı sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti

·8·Dünya
Kanada'da trajik olay: Boz ayı saldırısı sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde, boz ayı saldırısı olduğu düşünülen bir olay sonucunda bir kadın ve kızı hayatını kaybetti. Cenazeleri arama çalışmaları sırasında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Jenny Balcarras ve kızı Selah Reed'in 1 Kasım'da kaybolduğu bildirildi. Geri dönmemeleri üzerine yakınları arama çalışmalarını başlattı. Daha sonra kadına ait araç, Bella Coola şehri yakınlarındaki Snooka West yürüyüş parkurunun başlangıcında bulundu.

Olay, Britanya Kolumbiyası'nın orta sahilinde, Bella Coola şehrinin yaklaşık sekiz kilometre doğusunda meydana geldi. Arama ekipleri, 2 Kasım'da kadının, ertesi gün ise kızının cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki kanıtlar vahşi hayvan saldırısı ihtimalini gösterdi. Olay şu anda boz ayı saldırısı şüphesiyle soruşturuluyor.

Aynı bölgede Kasım 2025'te de bir boz ayının okul öğrencilerine ve öğretmenlere saldırdığı kaydedildi. O dönemde 11 kişi yaralanmış ancak hayvana ulaşılamamıştı.

7 Kasım itibarıyla, doğa koruma görevlileri bir boz ayıyı yakaladı. Ayının bu olayla bağlantısı DNA analizi ve diğer kanıtlarla araştırılıyor. Yetkililer, saldırıya bir veya birden fazla ayının dahil olup olmadığını henüz bilmiyor.

Britanya KolumbiyasıBella CoolaBoz AyıKanadaTrajedi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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