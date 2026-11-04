Kanada'da boz ayı saldırısı: Bir kadın hayatını kaybetti, 19 yaşındaki kızı kayıp

·17·Dünya
Kanada'da boz ayı saldırısı: Bir kadın hayatını kaybetti, 19 yaşındaki kızı kayıp

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir boz ayı saldırısı trajediyle sonuçlandı. Yırtıcı hayvanın saldırısı sonucu bir kadın hayatını kaybederken, 19 yaşındaki kızı henüz bulunamadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Jenny Beresford ve kızı hafta sonu kayboldu. Haber alınamaması üzerine yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına başladı. Daha sonra kadın ve kızına ait araç, Bella Coola şehri yakınlarındaki bir yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında bulundu.

Trajik olay, eyaletin orta kıyısında, Bella Coola'nın yaklaşık 8 kilometre doğusundaki Snooka-West yürüyüş parkuru bölgesinde meydana geldi. 1 Kasım'da arama çalışmalarına katılan doğa koruma görevlileri kadının cansız bedenini buldu. 19 yaşındaki kızını arama çalışmaları ise sürüyor.

Yerel kaynaklara göre, bu bölgede boz ayıların insanlara saldırması nadir görülen bir durumdur. Ancak geçen yılın Kasım ayında aynı bölgede bir ayı, okul öğrencilerine ve öğretmenlerine saldırmıştı. O olayda 11 kişi yaralanmıştı. Yırtıcı, ormandan çıkarak yürüyüş yolu kenarında yemek yiyen öğrenci grubuna saldırmıştı. Kapsamlı aramalara rağmen ayı bulunamamıştı.

Nuxalk halkının lideri Samuel Schooner, olaya karışmış olabilecek ayıyı tespit etmek için bölgeye özel tuzaklar kurulduğunu belirtti. Ayrıca medya mensuplarından yerel halkla iletişime geçmemelerini istedi.

Şu anda ana odak noktası, kayıp olan 19 yaşındaki kızı bulmak ve olaya neden olan hayvanı tespit etmektir.

Britanya KolumbiyasıBella CoolaBoz AyıSnooka-WestKanada
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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