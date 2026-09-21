Ramzan Kadirov %99,85 oyla Çeçenistan lideri olarak yeniden seçildi

·4·Dünya
Ramzan Kadirov %99,85 oyla Çeçenistan lideri olarak yeniden seçildi

Çeçenistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen bölge başkanlığı seçimleri, beklendiği gibi eşi benzeri görülmemiş mutlak bir sonuçla sona erdi. Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu tarafından oylama sonuçlarına ilişkin protokollerin %100'ünün işlenmesinin ardından, mevcut lider Ramzan Kadirov'un %99,85 gibi rekor bir oy oranıyla seçimi kazandığı resmen açıklandı.

İlk hesaplamalarda da (oy pusulalarının %99,63'ü sayıldığında) aynı %99,85'lik mutlak üstünlüğü kaydeden Kadirov'un nihai sonuçlarda da konumunun neredeyse hiç değişmediği görüldü. Çeçenistan'ı yaklaşık yirmi yıldır yöneten Ramzan Kadirov'un bu başarısı, sadece bölge için değil, tüm Rusya Federasyonu özneleri arasında en yüksek seçim rekoru olarak tarihe geçti.

%99,85'lik oy oranı Çeçenistan'daki iç siyasi atmosfer hakkında ne ifade ediyor, rakiplerin payı ne oldu ve Moskova bu mutlak zaferi nasıl değerlendiriyor?

«%100 protokol ve rekor %99,85»: Seçim sonuçları kroniği

MSK tarafından sunulan resmi rakamlar ve belirleyici gerçekler:

  • %100 protokol hesaplandı: Çeçenistan'daki tüm seçim bölgelerindeki oy pusulaları tamamen işlendi ve sonuçlar resmen kapatıldı;

  • Rekor sonuç — %99,85: Seçmenlerin neredeyse %100'ü mevcut lider Ramzan Kadirov'un adaylığını destekledi;

  • İstikrarlı dinamik: Protokollerin %99,63'ünün incelendiği ara aşamada da Kadirov'un oy oranı %99,85'i oluşturuyordu ve bitişe kadar değişmeden kaldı;

  • Rakiplere kalan imkan: Diğer tüm adaylar ve geçersiz oyların toplam payı sadece %0,15'lik bir oranda kaldı;

  • Bölgede tam kontrol: Bu seçim, Kadirov ekibinin cumhuriyet içindeki tek hakimiyet pozisyonunun ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi.

Çeçenistan liderliği seçimi: MSK nihai hesaplama göstergeleri

Oylama sonuçları ve oy pusulalarının sayım aşamaları:

Göstergeler ve parametreler

Ara sonuç (%99,63 protokol)

Nihai sonuç (%100 tam hesaplandı)

Hesaplanan seçim tutanakları

%99,63 protokol

%100 protokol tamamen incelendi

Ramzan Kadirov'un aldığı oylar

%99,85

%99,85 (Rekor düzeyde zafer)

Diğer tüm adayların payı

%0,15

%0,15 (Minimal sembolik gösterge)

Seçim statüsü

Liderlik

Çeçenistan lideri olarak resmen yeniden seçildi

Federal ölçekteki konumu

Mutlak 1. sıra

Rusya bölgeleri genelinde en yüksek seçim sonucu

Siyasi analiz: %99,85 oy ne anlama geliyor?

Uluslararası siyaset bilimciler ve post-Sovyet bölgesi analistlerinin sonuçları:

  • Mutlak siyasi tekel: %99,85'lik sonuç, Çeçenistan'da açık siyasi rekabetin veya gerçek bir muhalefetin bulunmadığını, idari ve güvenlik kaynaklarının tamamen mevcut yönetimin elinde olduğunu gösteriyor;

  • Kremlin ile ilişkilerin garantisi: Moskova için Kuzey Kafkasya'daki ana kriter; sıkı kontrol ve sadakattir. Kadirov'un bu rakamlarla seçilmesi, Kremlin nezdinde alternatifinin olmadığını bir kez daha kanıtlıyor;

  • Kuzey Kafkasya geleneği: Rusya'nın Kafkas cumhuriyetlerinde seçimlerde %90'ın üzerinde oy almak bir gelenek haline gelmiştir, ancak Kadirov'un kaydettiği %99,85, bu bölge standartları için bile oldukça nadir bir fenomendir;

  • Gelecek dönem siyaseti: Uzmanlara göre, bu zaferden sonra Kadirov yönetimi, Çeçenistan'ın iç siyaseti, sosyal yapısı ve güvenlik kurumları üzerindeki kontrolünü daha da güçlendirmeye devam edecektir.

Ramzan Kadirov'un %99,85'lik göstergesi, modern seçim sistemlerinde en çok tartışılan ve sansasyonel olaylardan biri olarak tarihe geçmektedir.

Sizce, seçimlerde bir adayın %99,85 oy alması halkın gerçek bir mutabakatını mı gösteriyor, yoksa alternatif adayların ve rekabetin yokluğunun bir sonucu mu? Demokratik süreçlerde bu tür rakamlara inanılabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Kafkasya'daki bu sansasyonel seçim sonuçları analizini tüm arkadaşlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!

Ramzan KadirovÇeçenistan Cumhuriyeti SeçimleriRusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu%9985 OySiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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