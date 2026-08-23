Kazakistan'daki ilk Kurultay seçimleri ilginç görüntülere sahne oldu (foto)

Kazakistan'da yeni tek meclisli parlamento — Kurultay milletvekilleri için tarihteki ilk seçim süreci başladı. Seçim 23 Ağustos'ta yapılıyor. Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, Astana saatiyle 07:00'de ülkenin 20 bölgesindeki 10.363 seçim sandığında oy verme işlemi başladı.

Bölge komisyonlarının kararıyla 107 sandık daha saat 06:00'da açıldı. Bu yılki seçimler için toplam 10.423 seçim sandığı kurulmuş olup, bunların 79'u yurt dışında bulunmaktadır. Seçmen kütüğüne ise 12.605.788 vatandaş kaydedilmiştir.

Pazar sabahı olmasına rağmen, bazı sandıklarda kapılar açılır açılmaz ilk seçmenler toplanmaya başladı.

Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte seçim sandıklarındaki bazı sıra dışı durumlar da kamuoyunun dikkatini çekiyor. Sosyal medyada vatandaşların farklı kostümlerle oy kullanmaya geldiğini gösteren görüntüler yayılıyor.

Almatı şehrindeki 294 numaralı okuldaki 70 numaralı seçim sandığında, seçmenler arasında aynı anda iki dünya futbol yıldızı - "Messi" ve "Ronaldo" görüldü.

Astana'daki seçim sandıklarından birinde, antik Yunan kralı Agamemnon kılığında bir seçmen belirdi.

Aksu'daki 511 numaralı sandığa bir başka ünlü karakter olan Charlie Chaplin geldi.

262 numaralı sandıkta aynı anda antik Yunan tarihinden birkaç kahraman - Odysseus, Penelope ve Telemakhos ortaya çıktı.

Kurultay seçimlerinde ülke toprakları tek bir genel seçim bölgesi olarak kabul edilir. Kurultay 145 milletvekilinden oluşacak ve beş yıllık bir dönem için seçilecekler.

Merkez Seçim Komisyonu, seçmenlerin oy kullanma katılımına ilişkin güncel verileri saat 10:00'dan itibaren her iki saatte bir açıklayacağını duyurdu.