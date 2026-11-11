Peru'da sıra dışı seçim: Peru'da belediye başkanı yazı tura ile belirlendi

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Peru'da sıra dışı seçim: Peru'da belediye başkanı yazı tura ile belirlendi

Peru'nun Conima bölgesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde iki aday aynı sayıda, yani 671'er oy aldı. Sonuç olarak, kazananı belirlemek için sıra dışı bir yöntem kullanılması gerekti.

4 Kasım günü özel seçim komisyonu, adaylardan hangisinin belediye başkanlığı görevini üstleneceğine yazı tura atarak karar verdi. Kura sonucuna göre Ruben Quispe Capajana seçimin galibi ilan edildi ve bölge belediye başkanı seçildi.

Edinilen bilgilere göre, böyle bir durum Peru yasalarında da öngörülmüştür. Eğer seçimlerde iki veya daha fazla aday eşit sayıda oy alırsa, kazanan kura çekimi yoluyla belirlenebilir.

Böylece Conima bölgesinde belediye başkanlığı için yarışan iki adayın kaderi, sadece bir yazı tura atışının sonucuna bağlı kaldı.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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