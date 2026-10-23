Amerikalı milyarder, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi Elon Musk Ukrayna'ya sağlanan mali yardımlar konusunda yine sansasyonel ve sert bir çıkış yaptı.

Girişimci, ABD vergi mükelleflerinin paralarının Ukraynalı yetkililer aracılığıyla çeşitli şemalarla "aklandığını" ve Amerikalı siyasetçilerin seçim kampanyalarını finanse etmek için geri döndüğünü iddia etti.

«Paralar gizli şemalarla geri dönüyor»

Elon Musk, X sosyal medya hesabında hararetli tartışmalara yol açan düşüncelerini açıkça paylaştı:

Para aklama şemaları: «Amerikalı vergi mükelleflerinin bu paralarının bir kısmı, çok sayıda para aklama şeması aracılığıyla geri dönüyor ve Amerika'daki siyasi kampanyaları finanse etmek için kullanılıyor;

Siyasetçilerin çıkarı: İşte tam da bu yüzden bazı siyasetçilerin neden Amerika'dan çok Ukrayna'yı düşündüğüne şahit oluyorsunuz!» — diye vurguladı milyarder.

ABD'deki siyasi tartışmalar ve gerginleşen münazaralar

Milyarderin bu açıklaması, ABD iç siyasetinde Ukrayna'ya sağlanan mali ve askeri yardımların ölçeğinin tartışıldığı bir dönemde geldi:

Mali denetim meselesi: ABD'de Ukrayna'ya ayrılan on milyarlarca dolarlık fonun harcanması üzerinde şeffaf denetimler yapılması yönündeki çağrılar giderek artıyor;

Musk'ın etki alanı: Beyaz Saray ve dünya siyasetindeki süreçlere sık sık açık tepkiler veren Elon Musk'ın bu açıklaması, Washington çevrelerinde ve sosyal medyada geniş bir tartışma dalgası başlattı.

Şimdilik Ukrayna resmi makamları veya ABD yönetimi, Musk'ın bu iddialarına ilişkin resmi bir yanıt vermedi.