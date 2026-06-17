ABD Adalet Bakanlığı, Elon Musk'ın xAI şirketini ulusal güvenlik gerekçesiyle savundu

ABD Adalet Bakanlığı (U.S. Department of Justice), milyarder Elon Musk'a ait xAI şirketinin Mississippi eyaletindeki veri merkezi etrafında ortaya çıkan hukuki ihtilafa müdahale etti. Bakanlık, mahkeme sürecinde şirketin yanında yer alarak Grok AI sisteminin çalışmasının ülkenin ulusal güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu durum, teknoloji devleri ile çevresel normlar arasındaki mücadelede devlet çıkarlarının konumunu göstermektedir. Ixbt.com haber veriyor.

İhtilaf, xAI şirketinin Southhaven şehrindeki Colossus 2 tesisinde gerekli izinler olmadan gaz türbinleri kullanması nedeniyle ortaya çıktı. Ulusal Renkli İnsanların İlerleme Birliği (NAACP) tarafından sunulan dava dilekçesinde, şirketin enerji altyapısının çevreye zarar verdiği belirtildi. Ancak hükümetin konuya doğrudan müdahalesi, durumu tamamen farklı bir yöne çevirdi.

Ulusal güvenlik ve Grok sohbet botu

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, xAI altyapısına getirilecek herhangi bir kısıtlama ABD'nin ulusal, ekonomik ve enerji güvenliğini tehdit edebilir. Bunun nedeni, şirketin Grok AI modelinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından gizli ve çok gizli ağlarda yürütülen kritik operasyonlarda kullanılmasıdır. Bu sistemler, askeri ve savunma görevlerinin yerine getirilmesinde kullanılan sınırlı sayıdaki güvenilir modeller arasında yer almaktadır.

Southern Environmental Law Center verilerine göre, Colossus 2 sahasındaki gaz türbinlerinin sayısı Nisan ayından bu yana 27'den 57'ye yükseldi. Sonuç olarak atmosfere salınan azot oksit (NOx) miktarı yüzde 111 arttı. Bu türbinler, veri merkezinin yüksek yükleme hesaplama güçlerini kesintisiz enerjiyle beslemek için ek kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bu durum, ABD'deki AI yarışı ile çevresel düzenlemeler arasındaki çelişkiyi açıkça ortaya koydu. Adalet Bakanlığı belgelerinde, AI sistemlerinin çevresel kuralların bile üzerinde olan stratejik görevlerde kullanıldığına işaret etti. Bu da xAI gibi şirketlere teknolojik üstünlüğü korumak için belirli ayrıcalıklar tanınabileceği anlamına geliyor.

Bu durum Özbek uzmanlar için de dikkat çekicidir. Çünkü küresel ölçekte AI geliştirmek sadece yazılım değil, aynı zamanda devasa enerji kaynakları ve altyapı gerektirir. ABD hükümeti, xAI örneğinde teknolojik egemenliği koruma yolunda çevresel gereklilikleri ikinci plana atmaya hazır olduğunu göstermektedir.

Şu anda Colossus 2 tesisi, şirketin en büyük iki veri merkezinden biri olarak kabul edilmektedir. Mahkeme sürecinin sonucu sadece xAI'ın geleceğini değil, tüm AI endüstrisinde kamu ve özel sektör iş birliğinin hukuki sınırlarını belirlemeye hizmet edecektir.