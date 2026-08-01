Washington'daki gizli drama: Elon Musk, Zelensky ile görüşmeyi neden reddetti?

Amerikalı milyarder ve SpaceX yöneticisi Elon Musk ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasındaki beklenmedik soğukluk, uluslararası siyaset çevrelerinde yoğun tartışmalara neden oluyor. ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna lideri, gezegenin en zengin adamıyla yüz yüze görüşme arzusunu dile getirdi ancak beklenmedik bir şekilde kesin bir ret yanıtı aldı. Bu reddin ardında aslında ne yatıyor?

ABD'nin nüfuzlu The Atlantic yayın organının aktardığı sansasyonel bilgilere göre, Washington'daki kaynaklar bu gizli ret yanıtını ve arkasındaki jeopolitik çıkarları doğruladı.

1. "Görüşmek istemiyorum": Elon Musk'ın kesin ret yanıtı

The Atlantic kaynaklarına göre Volodimir Zelensky, bu hafta ABD'ye yaptığı ziyaret kapsamında Elon Musk ile özel görüşmeler gerçekleştirmek üzere resmi bir talepte bulundu. Ukrayna tarafı, Amerikalı girişimciyle cephedeki iletişim sistemlerini ve gelecekteki iş birliğini görüşmek istiyordu.

Ancak milyarder bu teklife hiçbir tereddüt yaşamadan olumsuz yanıt verdi.

"Bu hafta ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Zelensky, Elon Musk ile görüşmeyi talep etti, ancak milyarder bu teklifi açıkça reddetti," — diye bildiriyor yayın organı.

Musk'ın bu tutumu, Ukrayna çatışmasına yönelik yaklaşımının ve cephedeki askeri operasyonlara doğrudan müdahale etmekten kaçınma arzusunun daha da güçlendiğini gösteriyor.

2. Beyaz Saray'daki 1 saatlik gizli görüşme: Trump ve Zelensky müzakeresi

Elon Musk'tan ret yanıtı alan Ukrayna yönetimi, dikkatini ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşecek üst düzey diyaloğa çevirdi. 28 Temmuz'da Zelensky Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD lideriyle yüz yüze görüştü.

Beyaz Saray'daki müzakerelerin ana detayları:

Format: Gazeteciler ve medya mensupları olmadan, tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşti;

Süre: Müzakereler yaklaşık bir saat sürdü;

Merkezi konu: Askeri yardım, cephedeki durum ve cephe gerisindeki bölgelerin korunması.

Tam da bu görüşme sırasında Ukrayna lideri, Trump'tan beklenmedik ve son derece önemli bir konuda arabuluculuk yapmasını istedi.

3. "Starlink" için arabulucu Trump: Drone saldırılarına yeşil ışık yakıldı mı?

The Atlantic'in yazdığına göre, kapalı kapılar ardındaki müzakereler sırasında Zelensky, Donald Trump'tan Elon Musk üzerinde etki kurmasını ve Starlink uydu iletişim ağı kısıtlamalarını kaldırmasını rica etti.

Ukrayna tarafı Musk'tan Rusya topraklarının içindeki operasyonel hedeflere uzun menzilli drone saldırılarını yönetmek ve yönlendirmek için Starlink iletişimini özgürce kullanma izni verilmesini resmi olarak talep ediyor.

Melenin özü ve güvenlik riski:

Cephedeki kısıtlamalar: Musk daha önce de Starlink sisteminin askeri amaçlarla, özellikle de saldırı dronlarının derin operasyonel bölgelerde kullanılmasında kısıtlamalar getirmişti. Eskalasyon riski: Milyarder kararını, üçüncü bir dünya savaşına ve büyük bir küresel çatışmaya sebep olmama arzusuyla açıklıyor. Kiev'in ihtiyacı: Ukrayna ordusu için Starlink iletişimi, cephe hattındaki ve havadaki dronları yönetmek adına paha biçilemez ve alternatifsiz bir iletişim aracı olarak kabul ediliyor.

4. Jeopolitik manevra: Musk neden geri çekiliyor?

Elon Musk ile Ukrayna yönetimi arasındaki gerginlik yeni değil. Milyarder daha önce de barış müzakerelerine ilişkin kendi alternatif planlarını öne sürmüş ve bu durum Kiev tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Analistlere göre Musk'ın Zelensky ile görüşmeyi reddetmesi ve Starlink sistemini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için açmaması, yalnızca bir iş kararı olmayıp, kendini küresel askeri çatışmalardan uzak tutma ve Donald Trump'ın olası barış politikasına uygun hareket etme stratejisidir.

Sonuç: Washington'daki görüşmenin bilinmeyen sonuçları

Elon Musk'ın ret yanıtı ve Trump'ın bu konuda Musk ile konuşup konuşmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bir şey kesin: Cephedeki teknolojik üstünlük ve Starlink uydu sisteminin kullanım meselesi, gelecekteki askeri operasyonların yönünü belirleyecektir.

Sizce Elon Musk, Starlink sistemini Rusya topraklarına drone saldırıları düzenlemek için açmalı mı, yoksa güvenlik açısından koyduğu kısıtlamalar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!