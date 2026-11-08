Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski, Amerikalı milyarder Elon Musk ve sahibi olduğu «X» (eski adıyla Twitter) sosyal ağına yönelik sert ve sansasyonel suçlamalarda bulundu. «Sprawdzamto.pl» portalının yayınında konuşan Polonyalı baş diplomat, platformun Rus mali kaynaklarının desteğiyle satın alındığını iddia etti.

Bununla birlikte bakan, sosyal ağın kalitesinin önemli ölçüde düştüğünü vurgulayarak, neden hala hesabını silemediğinin gerekçelerini açıkça dile getirdi.

«Kalite kontrol kaldırıldı, botlar çoğaldı»: Sikorski’nin eleştirisi

Polonya Dışişleri Bakanı, Musk yönetimi döneminde ağdaki ortamın ciddi şekilde olumsuz yönde değiştiğini belirtti:

«Rus parası» hakkındaki iddia: Sikorski, Elon Musk’ın platformu «Rus fonlarının yardımıyla» satın almasından sonra ağ içindeki ortamın keskin bir şekilde kötüleştiğini ifade etti;

Nefret ve spam artışı: Bakan, ağda daha önce var olan kalite kontrolünün pratikte kaybolduğunu, bot ordularının ve nefret söylemi (hate speech) içeren yorumların sayısının hızla arttığını özellikle kaydetti;

Avrupalı bir alternatif hayali: Sikorski, siyasi ve toplumsal tartışmaların medeni, kültürel kurallar çerçevesinde yürütüldüğü bağımsız bir Avrupa sosyal ağı yaratılmasını hayal ettiğini itiraf etti.

«Terk edemiyorum»: 1,2 milyon takipçi ve uluslararası imaj

Eleştirilere rağmen Sikorski, ağı kullanmaya devam etmek «zorunda» olduğunu açıkladı:

Geniş kitle ve çeviri: «X» hesabında 1 milyon 200 binden fazla takipçisi olduğunu ve otomatik çeviri sayesinde tüm dünyanın kendisini takip ettiğini belirtti;

Diplomatik bir silah: Bakana göre, bugün bu platform soruları yanıtlamak, resmi Varşova’nın jeopolitik konumunu açıklamak ve Polonya’nın uluslararası arenadaki imajını şekillendirmek için en etkili bilgi aracı olmaya devam ediyor.

Çatışmanın asıl kökeni: Ukrayna meselesi

Bilgi olarak, Musk ile Polonyalı baş diplomat arasındaki açık tartışma, daha önce milyarderin Ukrayna hakkındaki sert paylaşımından sonra daha da şiddetlenmişti.

O dönemde Musk, ABD vergi mükelleflerinin Kiev’e ayırdığı fonların çeşitli yollarla «aklandığını» ve Amerika’daki siyasi kampanyalara geri döndüğünü yazmış, Sikorski ise bu açıklamaya sert bir şekilde itiraz ederek milyarderi taraflı olmakla suçlamıştı.