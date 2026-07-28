Starlink routerlarının ABD'ye ithalatına istisnai olarak izin verildi

Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, ABD'de ağ ekipmanlarının ithalatına getirilen yeni kısıtlamaları aşmayı başardı. Ixbt.com'un haberine göre şirket, ülkenin dışında Starlink router'larının üretimini ve sevkiyatını sürdürmesine olanak tanıyan özel bir istisna elde etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Starlink'e ithal edilen Wi-Fi router'ları kullanması için 1 Şubat 2028 tarihine kadar geçici bir izin verdi. Bu istisna, mümkün olan en uzun süre olan 18 ay boyunca verilmiş olup, şu anda üretimi Vietnam'da gerçekleştirilen ekipmanlara uygulanmaktadır.

Güvenlik önlemleri ve yeni kısıtlamalar fonundaki istisna

ABD yönetiminin bazı router'ların ithalatına yönelik yasağı, siber güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle getirilmişti. Söz konusu yasak öncelikle yeni modelleri ilgilendirmekte olup, şu anda üretilmekte olan Starlink Router 3 ve Router Mini cihazlarının yurt dışında üretilmeye devam edilmesine imkan tanımaktadır.

Ancak gelecekte yeni router'ların geliştirilmesi sürecinde şirketlerin bunları doğrudan ABD topraklarında üretmesi veya regülatörden ayrı bir izin alması gerekecektir. Bu yılın nisan ayında Federal İletişim Komisyonu, yurt dışında üretilen tüm yeni tüketici router'larının ithalatını yasaklayan önemli bir karar yayınlamıştı.

SpaceX'in gelecekteki planları ve üretim kapasiteleri

Söz konusu istisna için başvuruda bulunulmuş olması, SpaceX şirketinin Starlink'in yeni nesil ekipmanlarını hazırladığına işaret edebilir. Şu anda şirket yeni V5 kompakt anteni ve diğer cihazlar üzerinde aktif olarak çalışmakta, ayrıca uydu terminallerinin üretimini genişletmektedir.

Bilgilere göre SpaceX şirketinin Teksas eyaletinde haftada 20 binden fazla Starlink anteni üretme kapasitesine sahip büyük bir fabrika bulunmaktadır. Buna rağmen ağ ekipmanlarının bazı parçaları hâlâ Vietnam dahil Asya ülkelerinde üretilmektedir.

Üretim sürecinin tamamen ABD'ye taşınma ihtimali gelecekte maliyetlerin artmasına ve bunun sonucunda kullanıcılar için cihaz fiyatlarının pahalılaşmasına yol açabilir. Şimdilik ise verilen geçici izin, şirkete üretim yeni koşullara aşamalı olarak uyarlama fırsatı yaratmaktadır.