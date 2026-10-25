“Kurallar ihlal edildi”: Elon Musk, Zelenskiy’nin paylaşımından sonra Starlink sistemini kısıtladı

·3·Dünya
“Kurallar ihlal edildi”: Elon Musk, Zelenskiy’nin paylaşımından sonra Starlink sistemini kısıtladı

Amerikalı milyarder ve SpaceX yöneticisi Elon Musk Ukrayna topraklarında Starlink uydu internet ağına erişimin kısıtlanma nedenini açıkladı. Musk'a göre bu kararın doğrudan sebebi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sosyal medyadaki paylaşımı oldu.

Girişimci, Zelenskiy'nin 16 Ekim tarihli paylaşımında Starlink sisteminin orta menzilli saldırı dronlarında kullanıldığının açıkça itiraf edildiğini belirterek, sistem kurallarının ciddi şekilde ihlal edildiğini ifade etti.

«Zelenskiy'nin kendisi yazdı»: Musk'tan sert açıklama

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) hesabından kararın gerçek nedenlerini şu şekilde açıkladı:

  • Alıntı ve sarı çizgi: Musk, Zelenskiy'nin paylaşımındaki «Starlink sistemini orta menzilli saldırılar için de kullanıyoruz» cümlesini sarı renkle vurguladı;

  • Kullanım şartlarının ihlali: «Aptallara açıklayayım: Zelenskiy'nin kendisi dron saldırıları için Starlink'i kullandığını yazdı, bu ise sistemin kullanım şartlarına tamamen aykırıdır», — dedi Musk;

  • «Açık kapatıldı»: Girişimci, sistemin sadece savunma ve sivil iletişim amaçlı tasarlandığını hatırlatarak, geçen hafta bu boşluğu kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sivil sistem ve askeri kısıtlamalar: Çizgi nerede çekildi?

Starlink şirketi bu kararı, ticari ve insani statüyü koruma zorunluluğu ile açıkladı:

  • «İnsanları öldürmeye izin yok»: «Starlink gibi sivil ve ticari bir sistemin, insanları öldürmek amacıyla saldırı dronu saldırıları için kullanılmasına asla izin verilmedi ve verilmemelidir», — diye yazdı milyarder;

  • Savunmadan saldırıya geçiş: Musk, sistemin başlangıçta iletişimi sürdürmek ve altyapıyı desteklemek için verildiğini, ancak onu bir saldırı silahına dönüştürmenin politikalarına uygun olmadığını belirtti;

  • Cephedeki etkisi: Bu teknik kısıtlamalar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uydu kontrollü dronlarının menzili ve operasyonları üzerinde ciddi bir etki yaratabilir.

Elon MuskStarlinkVladimir ZelenskiyUkraynaTeknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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