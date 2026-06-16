Dünyanın En Zengin İnsanları Bir Günde Rekor Seviyede Zenginleşti

·44·Dünya
Dünyanın En Zengin İnsanları Bir Günde Rekor Seviyede Zenginleşti

15 Haziran'da küresel piyasalardaki yükseliş, dünyanın en zengin insanlarının servetini büyük ölçüde etkiledi. Bloomberg verilerine göre, en zengin 500 kişinin toplam varlıkları bir günde 336 milyar dolar arttı.

Bu rakam, gözlem tarihindeki en büyük günlük artış olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak, toplam servetleri 13,3 trilyon dolara ulaştı.

Elon Musk'ın ise listede daha da yükselerek servetini 1,27 trilyon dolara çıkardığı belirtiliyor.

Piyasalardaki olumlu havaya, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda varılan anlaşmanın yanı sıra SpaceX hisselerine olan yüksek talep neden oldu.

BloombergElon MuskABDİranSpaceX
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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