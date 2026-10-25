Avrupa'da kış saati uygulamasına geçildi: saatler bir saat geri alındı

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Avrupa'da kış saati uygulamasına geçildi: saatler bir saat geri alındı

Avrupa Birliği ülkeleri 25 Ekim'de yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçti. Bu kapsamda saatler bir saat geri alındı. Konuyla ilgili haberi Deutsche Welle duyurdu.

Belirtildiğine göre, Almanya, Fransa ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde yerel saatle 03:00'te saatler 02:00'ye geri alındı. Sonuç olarak halk bir saat daha fazla uyuma imkanı buldu.

Avrupa Birliği'nde yaz ve kış saati uygulamasına geçiş için tek bir düzenleme geçerlidir. Buna göre, mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri, ekim ayının son pazar günü ise bir saat geri alınır.

2019 yılında Avrupa Parlamentosu, saatlerin mevsimsel olarak değiştirilmesinden vazgeçilmesi teklifini desteklemişti. Ancak Birlik ülkeleri ortak bir karara varamadığı için mevcut düzenleme korunmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği'nde üç farklı saat dilimi bulunmaktadır. İrlanda ve Portekiz kışın Greenwich saatini kullanır. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde Orta Avrupa saati, Finlandiya ve Baltık ülkelerinde ise Doğu Avrupa saati geçerlidir. Her bölgede saatler yerel saate göre değiştirilir.

Bir sonraki mevsimsel saat değişikliği 28 Mart 2027 tarihinde gerçekleşecek ve o tarihte saatler bir saat ileri alınacaktır.

Avrupa BirliğiAvrupa ParlamentosuKış SaatiDeutsche WelleZaman Yönetimi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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