Almanya Özbek gençleri işe davet ediyor

·3·Dünya
Almanya Özbek gençleri işe davet ediyor

Almanya'nın dünyaca ünlü büyük demir yolu konsorsiyumu — Deutsche Bahn ile Özbekistan Göç Ajansı ve Mesleki Eğitim Ajansı iş birliğinde yerel gençler için yeni bir umut verici proje duyuruldu.

Program kapsamında vatandaşlarımız Almanya'da «demir yolu montajcısı» uzmanlığı üzerine 3 yıllık dual mesleki eğitim alma ve garantili gelir elde etme fırsatına sahip olacaklar. Modern dual eğitim modeli, öğrencilere aynı anda hem derinlemesine teorik bilgi edinme hem de büyük Alman işletmelerinde gerçek pratik iş deneyimi kazanma imkanı sunar.

Mali koşullar ve avantajlar

Programa kabul edilen adaylar, tüm eğitim süresi boyunca uygun mali teşviklerle desteklenecektir:

  • Yüksek aylık burs: Eğitim süresince katılımcılara her ay 1.400 Euro ile 1.560 Euro arasında ödeme yapılacaktır;

  • Ücretli yıllık izin: Öğrencilere her yıl 30 günlük tüm ödemeleri saklı tutulan resmi çalışma izni verilecektir;

  • Uluslararası kariyer temeli: 3 yıllık programı başarıyla tamamlayan gençler, Avrupa Birliği genelinde tanınan bir diplomaya sahip olacak ve Almanya'da yüksek maaşlı kalıcı bir işe yerleşme fırsatı elde edeceklerdir.

Adaylardan beklenen temel şartlar

Deutsche Bahn dual eğitim programına başvurmak için adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları gerekmektedir:

  • Yaş sınırı: Adayların 18 ile 25 yaş arasında olmaları şarttır;

  • Dil yeterlilik seviyesi: Almanca dilini en az B1 seviyesinde akıcı bir şekilde bilmeleri gerekmektedir;

  • Sertifika zorunluluğu: Dil yeterliliği, ilgili resmi sertifika (Goethe-Zertifikat, ÖSD veya diğer onaylı sertifikalar) ile belgelenmelidir;

  • Mesleki ilgi: Teknik alanlara ve demir yolu sektöründeki modern becerileri edinmeye yönelik yüksek bir istek duymak büyük önem taşımaktadır.

Bu proje, yetenekli Özbek gençler için Avrupa'nın önde gelen bir ülkesinde modern meslek sırlarını öğrenmek, bağımsız yaşam deneyimi kazanmak ve uluslararası alanda rekabetçi bir uzman haline gelmek için eşsiz bir fırsattır.

Deutsche BahnGöç AjansıDual EğitimAlmanya'da ÇalışmakKariyer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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