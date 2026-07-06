Avrupa'da doğal afet: Orman yangınları yayılıyor

·1·Dünya
Avrupa'da doğal afet: Orman yangınları yayılıyor

Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olan büyük orman yangınları binlerce hektarlık alanı etkisi altına aldı. İspanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan'da yüzlerce itfaiyeci, özel ekipman ve hava kuvvetleri alevleri kontrol altına almak için seferber edildi. Bu konuda Deutsche Welle haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler departmanında 4 Temmuz akşamı başlayan yangın sonucunda biri itfaiyeci, diğeri yerel halktan olmak üzere iki kişi ağır yaralandı. Bölgeden yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmalarına yaklaşık 700 itfaiyeci, 200 özel araç ve düzinelerce uçak ile helikopter katıldı.

Fransa hükümetinin verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla ülkenin 41 departmanında orman yangını riski yüksek olarak değerlendirildi. Bunların yedisinde ise en yüksek risk seviyesi ilan edildi.

Yunanistan'ın Selanik şehri yakınlarındaki bir atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle yoğun duman şehir merkezine kadar yayıldı. Yetkililer halktan pencereleri kapatmalarını ve mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi. Olay nedeniyle üç yerleşim yeri ve 157 kişinin yaşadığı bir bakım evi tahliye edildi. Olayla ilgili 76 yaşındaki bir erkek kundakçılık şüphesiyle gözaltına alındı.

Ayrıca, Atina'nın batı kesiminde de büyük bir orman yangını kaydedildi. Söndürme çalışmalarına 210 itfaiyeci, gönüllüler ve özel hava araçları katıldı.

İspanya'nın Girona ilinde 3 Temmuz'dan beri devam eden yangın yaklaşık 2,2 bin hektar alanı yaktı.

Portekiz'in Vouzela belediyesinde ise Temmuz ayında başlayan yangın 12 bin hektardan fazla alana yayıldı. Yangını söndürmek için 1.200 itfaiyeci, 400 özel araç ve 15 uçak seferber edildi. Bununla birlikte İspanya, komşu ülkeye yardım olarak 120 itfaiyeci ve 45 özel araç gönderdi.

Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, Portekiz'deki ana yangınlar kontrol altına alınmış olsa da bazı bölgelerde alev odakları varlığını sürdürüyor.

Uzmanlar, Avrupa'nın birçok ülkesinde gözlemlenen bu büyük orman yangınlarının Haziran ayında kaydedilen anormal sıcak hava ile doğrudan bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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