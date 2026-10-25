Avrupa ülkeleri kış saatine geçerek saatleri bir saat geri aldı

·3·Dünya
Avrupa ülkeleri kış saatine geçerek saatleri bir saat geri aldı

Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Ekim'e bağlayan gece kış saatine geçti. Bu vesileyle saatler bir saat geri alındı. Konuyla ilgili haberi Deutsche Welle duyurdu.

Belirtildiğine göre, Avrupa Birliği ülkelerinde saat değişikliği belirlenen düzen çerçevesinde gerçekleştirildi. Özellikle Brüksel'de saat 03:00 olduğunda ibreler bir saat geri alınarak 02:00'ye ayarlandı. Böylece ülkeler kış saati uygulamasına geçmiş oldu.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Avrupa Birliği'nde yaz ve kış saatine geçişe ilişkin ortak kural 1996 yılından beri uygulanmaktadır. Buna göre, Mart ayının son Pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, Ekim ayının son Pazar günü ise bir saat geri alınmaktadır.

Ancak mevsimsel saat değişikliği sisteminden vazgeçilmesi konusu birkaç yıldır tartışılmaktadır. 2019 yılında Avrupa Parlamentosu, saat değişikliği uygulamasının kaldırılması teklifini desteklemişti. Buna rağmen, Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda henüz ortak bir karara varabilmiş değil.

Avrupa Birliği topraklarında toplam üç saat dilimi bulunmaktadır. İrlanda ve Portekiz'de Greenwich saati kullanılmaktadır. Finlandiya ve Baltık ülkelerini de içeren sekiz AB ülkesinde ise Greenwich saatinden iki saat ileride olan Doğu Avrupa saati uygulanmaktadır.

Avrupa Birliği'nin geri kalan ülkelerinde, Almanya dahil olmak üzere, Orta Avrupa saati kullanılmaktadır. Bu saat dilimi, Greenwich saatinden bir saat ileridedir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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