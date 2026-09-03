Leipzig'deki sabotaj krizi: AB, Ruslara vize kısıtlamalarını sertleştiriyor

Almanya'nın Berlin'in, Leipzig Havalimanı'nda insansız hava araçları (dronlar) kullanarak sabotaj girişiminde bulunmakla Moskova'yı suçlaması, Avrupa Birliği genelinde yeni bir siyasi ve vize kısıtlamaları dalgasını başlattı. Euronews ve Deutsche Welle'nin haberlerine göre, Avrupa diplomasisi liderliği ve Alman yetkililer, Rus vatandaşlarına verilen Schengen turist vizelerini önemli ölçüde azaltmayı ve sınır kontrollerini sertleştirmeyi hedefleyen bir girişimi destekliyor.

«Artık eskisi gibi olmayacak»: Kallas ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın kararlı tutumu

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısının ardından Avrupa diplomasisi şefi Kaja Kallas, yeni kısıtlamalar konusunda bir mutabakat olduğunu açıkladı:

Geniş destek: Kallas'ın belirttiğine göre, AB ülkeleri Ruslara turist vizesi verilmesi şartlarını ağırlaştırma ve Rusya'nın eski askeri personelinin birlik topraklarına girişini tamamen yasaklama fikrini onayladı;

Berlin'in açıklaması: Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Giese, Rus vatandaşlarının Almanya'ya gerçekleştirdiği turistik seyahatlerin «artık önceki formatta devam edemeyeceğini» vurguladı;

Güvenlik filtresi: Alman yetkili, Berlin'in Avrupa Birliği ile vize sayısını daha da azaltmak için aktif müzakereler yürüteceğini belirtti: «Sadece güvenliğe tehdit oluşturmayan kişilerin girişini sağlamalıyız». Ancak bu eleme sürecinin pratikte nasıl işleyeceği açıklanmadı.

İtalya vizesi ve izini kaybettiren şüpheliler: Soruşturma detayları

Almanya'nın önde gelen yayın organları Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR ve WDR tarafından yürütülen soruşturma, Leipzig Havalimanı'ndaki olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı:

Şüphelilerin kimliği: Alman müfettişler sabotaj hazırlığıyla ilgili iki kişiden şüpheleniyor; biri Letonya pasaportuna sahip Rusya doğumlu bir kişi, diğeri ise İtalya tarafından verilen turist vizesiyle Almanya'ya giriş yapan Rusya ve Belarus vatandaşı bir şahıs;

Kaçmayı başardılar: Gazetecilerin bildirdiğine göre, her iki şüpheli de Almanya topraklarını çoktan terk etti. Soruşturma makamları ise gelecekte onları yakalama ve yargılama ihtimaline karşı oldukça şüpheci yaklaşıyor;

Moskova'nın reddi: Rus hükümeti, Leipzig olayları ve sabotaj hazırlığı konusunda Berlin tarafından öne sürülen tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Avrupa ülkelerinin turist vizesi verme konusundaki kısıtlamaları artırma niyetinin, sıradan vatandaşlar, öğrenciler ve gezginler için Schengen bölgesine erişim imkanlarını daha da daraltması bekleniyor.

Sizce güvenlik bahanesiyle turist vizelerine getirilen kitlesel kısıtlamalar sabotajları önlemeye yardımcı olur mu, yoksa bu sadece sıradan insanlara karşı uygulanan siyasi bir baskı mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!