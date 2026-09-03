Leipzig'deki sabotaj krizi: AB, Ruslara vize kısıtlamalarını sertleştiriyor

·0·Dünya
Leipzig'deki sabotaj krizi: AB, Ruslara vize kısıtlamalarını sertleştiriyor

Almanya'nın Berlin'in, Leipzig Havalimanı'nda insansız hava araçları (dronlar) kullanarak sabotaj girişiminde bulunmakla Moskova'yı suçlaması, Avrupa Birliği genelinde yeni bir siyasi ve vize kısıtlamaları dalgasını başlattı. Euronews ve Deutsche Welle'nin haberlerine göre, Avrupa diplomasisi liderliği ve Alman yetkililer, Rus vatandaşlarına verilen Schengen turist vizelerini önemli ölçüde azaltmayı ve sınır kontrollerini sertleştirmeyi hedefleyen bir girişimi destekliyor.

«Artık eskisi gibi olmayacak»: Kallas ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın kararlı tutumu

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısının ardından Avrupa diplomasisi şefi Kaja Kallas, yeni kısıtlamalar konusunda bir mutabakat olduğunu açıkladı:

  • Geniş destek: Kallas'ın belirttiğine göre, AB ülkeleri Ruslara turist vizesi verilmesi şartlarını ağırlaştırma ve Rusya'nın eski askeri personelinin birlik topraklarına girişini tamamen yasaklama fikrini onayladı;

  • Berlin'in açıklaması: Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Giese, Rus vatandaşlarının Almanya'ya gerçekleştirdiği turistik seyahatlerin «artık önceki formatta devam edemeyeceğini» vurguladı;

  • Güvenlik filtresi: Alman yetkili, Berlin'in Avrupa Birliği ile vize sayısını daha da azaltmak için aktif müzakereler yürüteceğini belirtti: «Sadece güvenliğe tehdit oluşturmayan kişilerin girişini sağlamalıyız». Ancak bu eleme sürecinin pratikte nasıl işleyeceği açıklanmadı.

İtalya vizesi ve izini kaybettiren şüpheliler: Soruşturma detayları

Almanya'nın önde gelen yayın organları Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR ve WDR tarafından yürütülen soruşturma, Leipzig Havalimanı'ndaki olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı:

  • Şüphelilerin kimliği: Alman müfettişler sabotaj hazırlığıyla ilgili iki kişiden şüpheleniyor; biri Letonya pasaportuna sahip Rusya doğumlu bir kişi, diğeri ise İtalya tarafından verilen turist vizesiyle Almanya'ya giriş yapan Rusya ve Belarus vatandaşı bir şahıs;

  • Kaçmayı başardılar: Gazetecilerin bildirdiğine göre, her iki şüpheli de Almanya topraklarını çoktan terk etti. Soruşturma makamları ise gelecekte onları yakalama ve yargılama ihtimaline karşı oldukça şüpheci yaklaşıyor;

  • Moskova'nın reddi: Rus hükümeti, Leipzig olayları ve sabotaj hazırlığı konusunda Berlin tarafından öne sürülen tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Avrupa ülkelerinin turist vizesi verme konusundaki kısıtlamaları artırma niyetinin, sıradan vatandaşlar, öğrenciler ve gezginler için Schengen bölgesine erişim imkanlarını daha da daraltması bekleniyor.

Sizce güvenlik bahanesiyle turist vizelerine getirilen kitlesel kısıtlamalar sabotajları önlemeye yardımcı olur mu, yoksa bu sadece sıradan insanlara karşı uygulanan siyasi bir baskı mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Hava sahasını kapatma» tehdidine yanıt hazır: Zelenskiy'nin açıklamalarına tepki«Hava sahasını kapatma» tehdidine yanıt hazır: Zelenskiy'nin açıklamalarına tepkiBugün, 07:34Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 1.114'e yükseldi — 4 bin kişi aranıyorNepal'deki sel felaketinde can kaybı 1.114'e yükseldi — 4 bin kişi aranıyorBugün, 06:38Netanyahu Gazze'yi ziyaret ederek bölgenin yüzde 60'ının ele geçirildiğini duyurduNetanyahu Gazze'yi ziyaret ederek bölgenin yüzde 60'ının ele geçirildiğini duyurduBugün, 06:34Tayland, Özbekistan vatandaşları için vizesiz rejimi kaldırıyorTayland, Özbekistan vatandaşları için vizesiz rejimi kaldırıyorBugün, 06:15Hindistan'da gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyorHindistan'da gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyorDün, 22:24«Rusya bir parya devletine dönüşmedi»: Batı'nın Moskova'yı diplomatik olarak yalnızlaştırma planı neden başarısız oldu?«Rusya bir parya devletine dönüşmedi»: Batı'nın Moskova'yı diplomatik olarak yalnızlaştırma planı neden başarısız oldu?Dün, 21:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
%95'lik güzellik: Amerikalı oyuncu Emma Stone dünyanın en güzel kadını seçildi!
%95'lik güzellik: Amerikalı oyuncu Emma Stone dünyanın en güzel kadını seçildi!
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu