Petrol 100 doları aştı, gaz ise 1000 dolara ulaştı: Husiler liman ve boru hatlarını kapattı

Küresel enerji piyasası benzeri görülmemiş bir jeopolitik fırtınanın ortasında kaldı. ABD silahlı kuvvetlerinin İran petrolü taşıyan beş büyük tankeri vurması ve Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki önemli bir liman ile stratejik bir adayı ele geçirmesi, dünya petrol fiyatlarını yeniden üç haneli rakamlara fırlattı. Kara altının referans noktası olan Brent petrol, bir hafta içinde hızla değer kazanarak varil başına 104,6 dolara yükseldi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı baypas eden tek önemli silahı olan "Doğu-Batı" petrol boru hattının saldırılar sonucu durdurulması, Riyad için gerçek bir sorun haline geldi. Okyanus ötesi ve Avrupa'da yakıt piyasaları yanarken, Avrupa Birliği'nin ana lokomotifleri Almanya ve Hollanda kış stoklarını dolduramayarak gaz fiyatlarını 1000 dolara çıkardı. Peki, yakıt piyasasında nasıl korkunç bir zincirleme reaksiyon başladı, dizel fiyatı neden rekorlar kırıyor ve kış arifesinde dünyayı nasıl enerji çatışmaları bekliyor?

Petrol fiyatı 104 doları aştı: Husi kuşatması ve Suudi boru hattının durması

Orta Doğu'daki gerilim emtia piyasalarında gerçek bir paniğe yol açtı:

Brent 95,5 dolardan 104,6 dolara yükseldi: ABD'nin İran tankerlerine yönelik saldırıları ve stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki tehlike sonucunda, sadece bir hafta içinde referans petrol fiyatı 9 dolardan fazla arttı;

«Doğu-Batı» boru hattı felç oldu: Reuters, uydu görüntülerinde Suudi Arabistan'ın ihracatı Hürmüz Boğazı olmadan Kızıldeniz'e taşıyan ana "Doğu-Batı" boru hattında duman görüldüğünü bildirdi. Daha sonra krallık, bu stratejik hattın saldırıya uğradığını ve petrol akışının durdurulduğunu resmen doğruladı;

Muha limanı ve Perim adası kaybedildi: Krallığa deniz ablukası ilan eden Husiler, Kızıldeniz'deki önemli Muha limanını ele geçirerek Babülmendep'teki Perim adasına çıkarma yaptı; bu durum dünyanın en önemli petrol arterini tamamen kontrol altına alma tehlikesini doğuruyor;

Geçici anlaşma umudu: Financial Times'ın, Orta Doğu dışişleri bakanlarının Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini düzenlemek için İran ile müzakereler yürüttüğüne dair haberi, fiyatların daha da yükselmesini geçici olarak engelliyor.

Dizel fiyatı zirveye ulaştı: ABD ve Avrupa'da yakıt krizi

Petrolün pahalılaşması, her şeyden önce tüketicinin cebini vuran işlenmiş ürünlere, özellikle de dizel yakıta yansıdı:

ABD'de litresi 1,58 dolar veya galonu 6 dolar: Amerika tarihinde yeni bir anti-rekor kaydedildi; bir galon dizelin fiyatı 6 dolara yükselerek ulaşım sistemi üzerinde devasa bir baskı oluşturdu;

Avrupa'da kronik rekorlar: Eski kıtada dizel fiyatı birkaç haftadır rekor seviyeleri yeniliyor;

Çift taraflı darbe: KCM Trade analisti Tim Waterer'ın belirttiği gibi, Basra Körfezi'ndeki deniz kısıtlamaları ve Rusya'nın petrol rafinerilerindeki aksamalar dizel kıtlığına yol açıyor ve fiyatını ham petrolden daha hızlı artırıyor.

Gaz 1000 dolar oldu: Almanya ve Hollanda'nın "sahte" rezervi

Avrupa'da sonbahar mevsiminin başlamasıyla gaz piyasasındaki fiyatlar yeniden alevlendi:

Borsada 1000 dolarlık eşik: Hollanda'nın TTF merkezinde bir aylık teslimat sözleşmelerinin fiyatı psikolojik 1000 dolar sınırını aştı. Hafta sonunda biraz düşse de, kotasyonlar 880 dolardan 972 dolara yükseldi;

Almanya ve Hollanda risk altında: Brüksel toplam rezervin 80 milyar metreküpü aştığını bildirse de durum oldukça endişe verici; Avrupa'nın ana ekonomik gücü Almanya ve komşusu Hollanda, depolarına geçen kış harcadıkları miktarda bile gaz depolayamadı;

Sonbahar sonu acil alımları: Eylül ayında depoları acilen doldurmaya başlayan iki ülke, büyük miktarda gaz satın alarak borsadaki fiyatların daha da yükselmesine kendileri sebep oluyor;

Kömür piyasası canlanıyor: Gaz fiyatlarındaki artışın arka planında kömür tedarikçileri de fiyatları yükseltti; ARA merkezinde bir ton kömürün fiyatı 138,4 dolardan 140 dolara çıktı.

Dünya ekonomisi, petrol ve gaz piyasalarındaki yeni ve tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya. Orta Doğu'daki askeri çatışmaların genişlemesi ve Avrupa'nın enerji zafiyeti, sonbahar-kış sezonunda yakıt fiyatlarının daha da kontrolden çıkma riskini artırıyor.

Sizce Orta Doğu'daki savaş odaklarının genişlemesi, petrol fiyatını önümüzdeki aylarda 120-150 dolara çıkarabilir mi? Avrupa Birliği ve ABD, ortaya çıkan bu yakıt krizine dayanabilecek mi?

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