«G20 zirvesinde Putin ile görüşmeye hazırım!»: Zelenskiy'den şok açıklama

Dünya kamuoyu Ukrayna'daki savaş etrafındaki karmaşık diplomatik hamleleri yakından takip ederken, Kiev'den beklenmedik ve sert bir jeopolitik sinyal geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada'nın North Bay kentindeki bir askeri üste Deutsche Welle'ye (DW) verdiği özel röportajda, ABD'nin Miami kentinde yapılması planlanan G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rus lider zirveye katılırsa, bu Şubat 2022'de askeri harekatın başlamasından bu yana iki ülke lideri arasındaki ilk doğrudan görüşme olabilir. Kiev'in şu anda güçlü bir müzakere pozisyonunda olduğunu savunan Zelenskiy, boş sözlerden ziyade somut sonuçların önemli olduğunu vurguladı. Ancak bu teklifin ardından Kremlin'den beklenmedik bir yanıt geldi. Peki Zelenskiy Miami zirvesinden ne bekliyor ve Moskova bu girişime ne yanıt verdi?

«Sözler değil, sadece sonuç önemli!»: North Bay röportajının detayları

Kanada'daki askeri tesiste konuşan Volodimir Zelenskiy, müzakerelere hazır olma konusundaki tutumunu şu şekilde ifade etti:

«Görüşmemiz şart»: «Evet, kesinlikle. Gitmeliyiz. Görüşmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız», diyerek Miami'deki G20 zirvesine katılmaya hazır olduğunu teyit etti Ukrayna lideri;

Diyaloğun içeriği ikinci planda: Zelenskiy son derece pragmatik bir yaklaşım sergileyerek: «Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Sadece sonuç önemli. Nokta», açıklamasında bulundu;

«Savaş alanında pozisyonumuz güçlü»: Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin bugün geçen yıla göre savaş alanında çok daha güçlü olduğunu, bu nedenle müzakere masasına üstün bir konumdan oturma imkanı olduğunu düşündüğünü vurguladı;

2022'den beri ilk yüz yüze görüşme ihtimali: DW, iki liderin savaşın başlangıcından bu yana şahsen görüşmediğini ve böyle bir buluşmanın gerçekleşmesi halinde küresel siyasette bir dönüm noktası olabileceğini hatırlatıyor.

Kremlin'in yanıtı: Putin Miami'ye gidecek mi?

Kiev'den gelen bu çağrı karşısında Rus resmi çevreleri gelişmeleri soğukkanlılıkla değerlendirdi:

Konu henüz tartışılmadı: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Vladimir Putin'in ABD'de düzenlenecek G20 zirvesine katılıp katılmayacağı konusunun henüz gündeme bile gelmediğini belirtti;

Kremlin'de belirsizlik: Moskova, zirveye gönderilecek heyetin seviyesi ve devlet başkanının şahsi katılımı konusunda nihai bir karar almadı;

Diplomatik karmaşıklık: Uluslararası yaptırımlar ve Washington ile ilişkilerin soğukluğu, Putin'in ABD topraklarına yapacağı bir ziyareti ciddi lojistik ve siyasi soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor.

G20 sahnesi: Barış müzakereleri için gerçek bir fırsat mı yoksa siyasi bir manevra mı?

Zelenskiy'nin bu açıklaması uluslararası siyasi çevrelerde farklı şekillerde yorumlanıyor:

Batılı müttefiklere karşı inisiyatif: Kiev, bu açıklamasıyla barışa ve diyaloğa hazır olduğunu göstererek diplomatik inisiyatifi eline almaya çalışıyor olabilir;

Sonuç odaklı pragmatizm: İki tarafın da birbirinin açıklamalarını tanımadığı bir ortamda, «sözleri bırakıp sadece sonuç için karar alma» formülü tek uzlaşma yolu olarak sunuluyor;

Zirve baskısı: ABD'de düzenlenecek G20 zirvesi dünyanın en güçlü liderlerini bir araya getirecek, bu da çatışmanın tarafları üzerindeki uluslararası baskıyı en üst seviyeye çıkaracaktır.

Miami'deki zirve iki lideri gerçekten aynı odaya getirebilecek mi yoksa bu sadece diplomatik bir sınav olarak mı kalacak; bu konu önümüzdeki haftalarda dünya basınının ana gündemi olacak.

Sizce Zelenskiy ve Putin'in Miami'deki G20 zirvesinde yüz yüze görüşmesi ve savaşı bitirecek nihai bir sonuca ulaşması ne kadar gerçekçi? Bugün taraflardan hangisinin müzakerelerde daha güçlü bir pozisyona sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu beklenmedik gelişmenin analizini tüm takipçilerle paylaşın!