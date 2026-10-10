ABD, Ukrayna ile Güney Kore arasındaki krize müdahale edecek mi?

Ukrayna ile Güney Kore arasında son haftalarda tırmanan ciddi diplomatik gerilim uluslararası uzmanların odağında. Güney Kore'nin 8 Ekim'de Kiev'deki büyükelçisini resmen geri çağırmasının ardından ilişkiler son yılların en büyük krizine girdi.

Ukrayna'nın eski Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin 9 Ekim'de Deutsche Welle (DW) yayın organına verdiği röportajda, bu diplomatik çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun Washington'ın arabuluculuğu ve acilen yeni bir büyükelçi atanması olduğunu belirtti.

«Amerikalılarıdahil etmek en mantıklı adım olacaktır»

Pavlo Klimkin, Güney Kore'nin küresel siyasetteki özgün konumunu göz önünde bulundurarak, sorunu çözmek için ABD'nin nüfuz araçlarından yararlanılmasını önerdi:

Washington'ın Seul üzerindeki etkisi: «Amerikalıları sürece dahil etmek çok mantıklı bir adım olurdu. Onların oradaki konumları ve ilişkileri oldukça sağlam, kiminle nasıl konuşacaklarını biliyorlar. ABD bu arabuluculuğu çok ustaca yapabilir», diye vurguladı diplomat;

Diğer müttefiklerin olasılığı: Eski bakan, ismi açıklanmayan diğer ortakların da yardım edebileceğini ve bazı ortakların perde arkasında çalışmalara başlamış olabileceğini göz ardı etmedi;

Bir yıldır boş duran büyükelçilik koltuğu: Klimkin, Ukrayna'nın Seul'de bir yıldan fazla süredir olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisinin bulunmamasını büyük bir stratejik hata olarak değerlendirdi ve diyaloğu yeniden başlatmak için acilen büyükelçi atanması gerektiğini ifade etti.

Çatışmanın kökeni: Kuzey Koreli esirler ve Zelenskiy'nin açıklaması

Kiev ile Seul arasındaki gerilim beklenmedik bir şekilde değil, belirli bir yankı uyandıran olayın ardından başladı:

BM kürsüsündeki konuşma (23 Eylül): Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ocak 2025'te Kursk bölgesinde esir alınan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye teslim edildiğini kamuoyuna açıkladı;

Gizliliğin ihlali ve Seul'ün öfkesi: Güney Kore tarafı, bu anlaşmanın kesinlikle gizli tutulması gerektiğini belirterek resmi Kiev'den derhal özür dilenmesini talep etti;

Dışişleri bakanlıkları arasındaki tartışma ve büyükelçinin geri çağrılması: Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, anlaşmanın iki tarafça farklı yorumlandığını belirterek tartışmanın basına yansımasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Ukrayna'nın özrünü yeterli bulmadı ve 8 Ekim'de Seul, Kiev'deki büyükelçisini geri çağırdı.

Güvenlik ve vizesiz rejim soru işareti altında

Diplomatik kriz, iki ülkenin gelecekteki stratejik planlarını da olumsuz etkiliyor:

Karmaşık ilişkiler dengesi: Seul, Moskova ile ilişkileri tamamen kesmiş değil; bazı alanlarda yaptırım uygularken diğerlerinde ticaret ve iş birliğini sürdürüyor;

Duran müzakereler: Çatışma nedeniyle iki ülke arasındaki önemli güvenlik anlaşmaları ve Ukrayna vatandaşları için Güney Kore'ye vizesiz rejim uygulanması konuları belirsiz bir süre için donduruldu.

Durumun gelecekteki seyri, Kiev'in Seul ile doğrudan veya ABD'nin katılımıyla yeni bir uzlaşma yolu bulup bulamayacağına bağlı.